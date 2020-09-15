ЕС выступил с официальным заявлением по отравлению Навального 

Режим санкций за нарушение прав человека следует назвать именем политика Алексея Навального. С таким предложением, как сообщает РБК, выступил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».
Сегодня Боррель выступил на пленарной сессии Европейского парламента (ЕП). В ходе своего выступления он назвал инцидент с Навальным попыткой убийства и осудил ее без каких-либо двусмысленностей.
Дипломат назвал неоспоримыми доказательства того, что политик был отравлен веществом из группы «Новичок», аналогичным тому, которыми были отравлены шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Также Боррель призвал власти России сотрудничать в расследовании ситуации с Навальным и предложил по аналогии со списком Магницкого назвать именем политика режим санкций за нарушение прав человека.