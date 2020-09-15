ЕС выступил с официальным заявлением по отравлению Навального 

20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».

Сегодня Боррель выступил на пленарной сессии Европейского парламента (ЕП). В ходе своего выступления он назвал инцидент с Навальным попыткой убийства и осудил ее без каких-либо двусмысленностей.