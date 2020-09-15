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Лидеры «нормандского формата» согласовали встречу 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 12 3 часа назад
Лидеры «нормандского формата» согласовали встречу
Фото: Reuters
Лидеры стран-участниц нормандского формата — Россия, Германия, Франция и Украина — дали согласие на встречу, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Все лидеры «нормадского формата» подтверждают готовность к встрече. Будет еще одна встреча советников, после которой должна быть уже встреча лидеров «нормандской четверки», — передает ТАСС слова Зеленского.

Лидер Украины подчеркнул, что надеется на встречу в течение 10 дней.
В начале сентября сообщалось о диалоге Германии и Украины на тему транзита российского газа. Также ведется обсуждение завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию, которое ставится европейским сообществом под сомнение из-за отравления Алексея Навального.
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В мире , Алексей Навальный , Владимир Зеленский , ИТАР-ТАСС , Германия , Франция
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