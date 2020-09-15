"Мы призываем белорусские власти найти выход из ситуации и прекратить репрессии, запустить инклюзивный нацдиалог. Мы готовы поддержать любую авторитетную инициативу в этой сфере… По нашему мнению, новые выборы под эгидой ОБСЕ могли бы быть лучшим решением", — сказал он.