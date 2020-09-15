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Сотни паломников-хасидов застряли на границе Украины и Белоруссии 

BFM.RU и ещё 8 8 часов назад
Сотни хасидов застряли между Украиной и Белоруссией
Фото: Скриншот видео/Facebook Госпогранслужбы Украины
Госпогранслужба Украины ограничила работу пункта пропуска «Новые Яриловичи» на границе с Белоруссией. Причина — на границе скопились сотни хасидов. Они традиционно приезжают праздновать еврейский Новый год — Рош ха-Шана — на могиле Рабби Нахмана в украинской Умани, пишет BBC.
Однако 29 августа из-за угрозы распространения коронавируса Украина ввела запрет на въезд в страну для иностранных граждан. Хасиды при этом расходиться не хотят. На нейтральной полосе некоторые из них разбили палатки. Люди танцуют и поют.
Всего у нейтральной полосы собрались около 700 человек. Для переговоров с паломниками на место прибыл лично глава погранслужбы Сергей Дейнеко. О том, что именно происходит у пропускного пункта и как ситуация может развиваться дальше, говорит независимый украинский журналист Дмитрий Сливный.
Дмитрий Сливный независимый украинский журналист «Примерно около 700 паломников-хасидов перегородили дорожную проезжую часть на нейтральной полосе белорусско-украинской границы. Они ждут какого-то решения со стороны украинской власти. И решение было следующим, что просто пункт пропуска „Новые Яриловичи“ закрываются и всех людей, которые хотят попасть на могилу Раби Нахмана на Украину, перенаправляют на другие пункты пропуска. Мешают проезду и грузовых, и легковых автомобилей. И всю делегацию хасидов попросили ровными рядами покинуть пункт пропуска и ждать дальнейших указаний. Но хасиды не собираются, не настроены возвращаться в Беларусь и надеются, что до 18 сентября, к началу празднования Рош ха-Шана, их пропустят на Украину. Скорее всего, хасидов пропустят, просто это будет с контролем их состояния здоровья наверняка, температуру посмотрят, и это будет через другие пункты пропуска и будет более организованно. Сейчас это надо решать, организовывать какие-то автобусы и предоставлять максимально комфорт людям, чтобы они ушли и не занимали проезжую часть».
На видео, обнародованном погранслужбой Украины, видно, что собравшиеся не соблюдают нормы социальной дистанции. Маски носят далеко не все. Помочь паломникам вызвались Красный Крест и Гомельский облисполком: они обеспечат застрявших на границе палатками и продовольствием.
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Комментарии 1
В мире , Сергей Дейнеко , Международный комитет Красного Креста
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