Лавров обрушился на немецкие СМИ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на статью немецких журналистов о том, что блогер Алексей Навальный выжил благодаря цепи случайных совпадений, сообщает РИА Новости. В громком заявлении глава МИД увидел упрек в адрес россиян в отсутствии человечности.
Ранее журналисты немецкого издания Die Zeit заявили, что Навальный выжил случайно, поскольку командир воздушного судна, принявший решение об экстренном приземлении, посадил самолет с первой попытки, а на взлетной полосе в этот момент «случайно» дежурила «скорая помощь».
Комментируя скандальный материал, глава МИД Сергей Лавров отметил, что Навальный выжил как раз благодаря слаженным действиям экипажа авиалайнера и безупречному поведению медиков.
«Нам даже отказывают в том, что мы люди, понимаете?», — выразил негодование министр.
Причиной появления подобных публикаций назвал «антироссийскую риторику», которой руководствуются западные журналисты.
Между тем, как сообщал "Рамблер", главный врач столичной больницы и телеведущий Александр Мясников выдвинул новую версию о причинах произошедшего с Алексеем Навальным. Медик предположил, что оппозиционер мог почувствовать себя плохо из-за таблеток или плохо помытых фруктов.