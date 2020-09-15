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Лавров обрушился на немецкие СМИ из-за дела Навального 

Павел Тиунов 51 минуту назад
Лавров обрушился на немецкие СМИ
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на статью немецких журналистов о том, что блогер Алексей Навальный выжил благодаря цепи случайных совпадений, сообщает РИА Новости. В громком заявлении глава МИД увидел упрек в адрес россиян в отсутствии человечности.
Ранее журналисты немецкого издания Die Zeit заявили, что Навальный выжил случайно, поскольку командир воздушного судна, принявший решение об экстренном приземлении, посадил самолет с первой попытки, а на взлетной полосе в этот момент «случайно» дежурила «скорая помощь».
Комментируя скандальный материал, глава МИД Сергей Лавров отметил, что Навальный выжил как раз благодаря слаженным действиям экипажа авиалайнера и безупречному поведению медиков.

«Нам даже отказывают в том, что мы люди, понимаете?», — выразил негодование министр.

Причиной появления подобных публикаций назвал «антироссийскую риторику», которой руководствуются западные журналисты.
Между тем, как сообщал "Рамблер", главный врач столичной больницы и телеведущий Александр Мясников выдвинул новую версию о причинах произошедшего с Алексеем Навальным. Медик предположил, что оппозиционер мог почувствовать себя плохо из-за таблеток или плохо помытых фруктов.
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Комментарии 2
В мире , Политика , Алексей Навальный , Сергей Лавров , Александр Мясников , МИД , РИА Новости
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