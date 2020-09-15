Лавров обрушился на немецкие СМИ

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Ранее журналисты немецкого издания Die Zeit заявили, что Навальный выжил случайно, поскольку командир воздушного судна, принявший решение об экстренном приземлении, посадил самолет с первой попытки, а на взлетной полосе в этот момент «случайно» дежурила «скорая помощь».

Комментируя скандальный материал, глава МИД Сергей Лавров отметил, что Навальный выжил как раз благодаря слаженным действиям экипажа авиалайнера и безупречному поведению медиков.

«Нам даже отказывают в том, что мы люди, понимаете?», — выразил негодование министр.

Причиной появления подобных публикаций назвал «антироссийскую риторику», которой руководствуются западные журналисты.