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Америка оказалась неготова к схватке с Россией в Арктике 

Мария Иванова 1 час назад
Америка оказалась неготова к схватке с Россией в Арктике
Фото: РИА Новости
Исследователь проблем безопасности Майкл Лайонс заявил, что США уже проиграли стратегическую борьбу с Россией и Китаем в Арктике. В своем материале для The National Interest он заявил, что Арктика, «ключевой регион в глобальной политике силы», часто игнорировалась американскими властями.
Из-за изменения климата в Арктике открываются новые экономические возможности и крупные мировые державы все чаще заявляют о своих намерениях доминировать в регионе.

«К несчастью для американских стратегов, Вашингтон прискорбно отстает. Возьмем часто приводимый пример ледоколов. У береговой охраны США только два ледокола, в то время как в составе флота России их не менее 40, и еще около 13 кораблей с ядерными двигателями появятся к 2035 году», — подчеркнул Лайонс.

Но США проигрывают не только России, отмечает автор материала. По его мнению, Штаты почти не сдерживали стремительный взлет Китая, из-за чего Пекин «вторгся» и в Арктику, и в Западное полушарие: 19 стран Латинской Америки и Карибского бассейна присоединились к инициативе «Один пояс, один путь».

«Вторая холодная война уже началась, и США слишком долго греются в тепле», — предупредил Лайонс.

В январе 2018 года Китай, «насмешив картографическое сообщество», объявил себя «государством, близким к Арктике», и начал подготовку к плану Полярного шелкового пути. Китай работает с Россией по проектам добычи энергоресурсов под вечной мерзлотой на полуострове Ямал. В 2018-м страны создали совместное предприятие по строительству СПГ-танкера с возможностями ледокола.

«Противодействие в Арктике такому противнику, как Россия, представляет собой широкий спектр проблем, но призрак совместного китайско-российского вызова США в Арктике — это техно-триллер и кошмар, с которым Америка, к сожалению, не готова справиться», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что, по оценкам геологической разведки США, в Арктике содержится около девяноста миллиардов баррелей неоткрытой нефти (около 13 процентов мировых запасов), а также около трети запасов неоткрытого природного газа.
Как сообщал «Рамблер», ранее британская газета The Daily Telegraph заявила, что масштабная миссия НАТО в Арктике поможет ограничить активность России в этом регионе. Новую миссию возглавили ВМС Великобритании.
Корабли и самолеты НАТО впервые за 20 лет прошли по «ледяному коридору», доказав тем самым право на свободу навигации в Арктике. Также в британском Минобороны заявили, что Великобритания будет наращивать свою активность в Баренцевом море в ближайшие несколько лет.
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Комментарии 1
В мире , Министерство обороны , НАТО , Daily Telegraph , The National Interest , Китай , США
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