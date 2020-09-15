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Пока вы спали: Москва выдвинула требование Берлину 

Алиса Селезнёва 59 минут назад
Пока вы спали: Москва выдвинула требование Берлину
Фото: Reuters
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РФ потребовала от Германии ответить на запрос по Навальному

Москва настаивает на том, что Германия должна ответить на новый запрос Генеральной прокуратуры России о правовой помощи по поводу ситуации с Алексеем Навальным. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«14 сентября Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Федеральное ведомство юстиции ФРГ дополнительный запрос об оказании правовой помощи с просьбой предоставить информацию, касающуюся лечения и обследования А. Навального немецкими медиками. Настаиваем на необходимости удовлетворения этого запроса», — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД также отметила, что запрошенные пробы необходимы для возможного возбуждения уголовного дела в России, поскольку «следов отравления Навального по итогам обследования пациента врачами в Омске 21 и 22 августа обнаружено не было».
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Зачем Тихановская обратилась к президенту России

Обращение бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к президенту России Владимиру Путину содержит ряд сигналов как для националистической части белорусской оппозиции, так и для иностранных спонсоров протестов. Об этом пишет «ВЗГЛЯД».
Тихановская подчеркнула в своем обращении, что то, о чем бы президент России не договорился с действующим главой Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи, «не будет иметь законной силы».
Однако издание отмечает, что, даже если бы Лукашенко и не выиграл выборы президента, до инаугурации своего приемника он остается главой государства. А Тихановская своим обращением преследовала несколько целей: напомнить о себе иностранным спонсорам протестов, «наэлектризовать» белорусских националистов и «оседлать тему российско-белорусских отношений».
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Украина ударит по Крыму «из рогатки»

Украинская крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» со штатной боевой частью, которой пугают Черноморский флот и Крым, «имеет калибр рогатки». К такому выводу пришла «Свободная пресса».
Издание пояснило, что дальнобойность украинской ракеты неплохая сама по себе (около 300 километров), однако недостаточна, чтобы долететь до Крыма и Севастополя, так как, например, от Одессы до него 305 километров, а от Мариуполя — 420 километров.
При этом в статье отмечается, что чисто теоретически «Нептун» способен поразить российские фрегаты проекта 11356Р «Буревестник», но «имеющиеся на этих кораблях средства ПВО легко собьют такую ракету еще на дальних подступах».
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В России предложили ввести минимальную оплату труда за час

Правительство России намерено обсудить введение минимальной зарплаты за час. Об этом со ссылкой в перечень предложений к проекту текста Генерального соглашения между кабмином, работодателями и профсоюзами на 2021-2023 годы пишет газета «Известия».
По данным издания, почасовой МРОТ может быть применен «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работников с почасовой оплатой труда».
В Минтруде России пояснили, что новое понятие должно дополнять МРОТ и не снижать уже установленные гарантии.
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Минфин наращивает долговую пирамиду

В 2020 году Министерство финансов собирается в 2,3 раза нарастить объем заимствований по сравнению с первоначальными планами. Однако это уже похоже на пирамиду, заявил «Свободной прессе» глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.
По его словам, есть три варианта заткнуть образовавшуюся «дыру» в бюджете: тратить Фонд национального благосостояния, делать заимствования или понижать курс рубля.

«Если занимать просто для затыкания дыры, которая никогда не исчезнет и будет только становиться больше, это напоминает пирамидальную структуру. Без изменения экономики доходов у нас будет меньше, расходов — больше, и для того, чтобы отдавать старые долги, придется брать все больше новых», — отметил он.

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Видео дня. Беременную любовницу Тарзана обвиняют в краже денег Королевой
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В мире , Светлана Тихановская , Алексей Навальный , Мария Захарова , Александр Лукашенко , Владимир Путин , МИД , Минтруд , Генпрокуратура РФ , Правительство РФ , Минфин , газета "Известия" , Деловая газета "Взгляд" , Москва
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