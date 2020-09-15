Пока вы спали: Москва выдвинула требование Берлину 

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«14 сентября Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Федеральное ведомство юстиции ФРГ дополнительный запрос об оказании правовой помощи с просьбой предоставить информацию, касающуюся лечения и обследования А. Навального немецкими медиками. Настаиваем на необходимости удовлетворения этого запроса», — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД также отметила, что запрошенные пробы необходимы для возможного возбуждения уголовного дела в России, поскольку «следов отравления Навального по итогам обследования пациента врачами в Омске 21 и 22 августа обнаружено не было».

Обращение бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к президенту России Владимиру Путину содержит ряд сигналов как для националистической части белорусской оппозиции, так и для иностранных спонсоров протестов. Об этом пишет «ВЗГЛЯД».

Тихановская подчеркнула в своем обращении, что то, о чем бы президент России не договорился с действующим главой Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи, «не будет иметь законной силы».

Однако издание отмечает, что, даже если бы Лукашенко и не выиграл выборы президента, до инаугурации своего приемника он остается главой государства. А Тихановская своим обращением преследовала несколько целей: напомнить о себе иностранным спонсорам протестов, «наэлектризовать» белорусских националистов и «оседлать тему российско-белорусских отношений».

Украинская крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» со штатной боевой частью, которой пугают Черноморский флот и Крым, «имеет калибр рогатки». К такому выводу пришла «Свободная пресса».

Издание пояснило, что дальнобойность украинской ракеты неплохая сама по себе (около 300 километров), однако недостаточна, чтобы долететь до Крыма и Севастополя, так как, например, от Одессы до него 305 километров, а от Мариуполя — 420 километров.

При этом в статье отмечается, что чисто теоретически «Нептун» способен поразить российские фрегаты проекта 11356Р «Буревестник», но «имеющиеся на этих кораблях средства ПВО легко собьют такую ракету еще на дальних подступах».

Правительство России намерено обсудить введение минимальной зарплаты за час. Об этом со ссылкой в перечень предложений к проекту текста Генерального соглашения между кабмином, работодателями и профсоюзами на 2021-2023 годы пишет газета «Известия».

По данным издания, почасовой МРОТ может быть применен «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работников с почасовой оплатой труда».

Минтруде России пояснили, что новое понятие должно дополнять МРОТ и не снижать уже установленные гарантии.

В 2020 году Министерство финансов собирается в 2,3 раза нарастить объем заимствований по сравнению с первоначальными планами. Однако это уже похоже на пирамиду, заявил «Свободной прессе» глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

По его словам, есть три варианта заткнуть образовавшуюся «дыру» в бюджете: тратить Фонд национального благосостояния, делать заимствования или понижать курс рубля.