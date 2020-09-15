Обанкротился один из крупнейших борделей Европы

В Германии секс-работники бьют тревогу: пандемия лишает их заработка. Вместе с владельцами публичных домов они вышли на протесты, требуя снять ограничения, ведь такой нелегальный «фриланс» куда опаснее официальной работы в борделе и лишь усугубит ситуацию. Но немецкие власти это не убедило. И результат – на днях один из крупнейших борделей Европы объявил о банкротстве.

Фото: © REUTERS, Thilo Schmuelgen © REUTERS, Thilo Schmuelgen

Один из крупнейших публичных домов Европы обанкротился.Согласно сообщениям немецких СМИ, в начале сентября, из-за принудительного закрытия во время эпидемии публичный дом Pascha — главная достопримечательность западногерманского города Кельн — объявил о банкротстве. Около 60 работниц секс-индустрии внутри борделя и 120 приглашенных секс-работниц потеряли работу.

Действительно, очень обидно

Но нам, похоже, не придется о них беспокоиться. Во-первых, эпидемия рано или поздно пройдет, а во-вторых, «свято место пусто не бывает»: даже временно оставшись без работы в Германии, этом рае, где секс-услуги официально разрешены, разве они не найдут способ заработать?

В 2002 году Германия приняла Закон о проституции при правительстве канцлера Герхарда Шредера , легализовав оказание секс-услуг в стране. Хотя до этого секс-услуги в Германии не были напрямую разрешены законом, это не мешало отрасли открыто развиваться более века. Власти Германии предпочли ограничить и взять проституцию под контроль, чем запрещать ее.

Многовековая история прибыльного бизнеса. Решение о запрете вовсе не означало запрет

После Первой мировой войны экономика и общество Германии оказались парализованы, и все больше женщин уходили работать в публичные дома. После прихода к власти НСДАП, несмотря на то, что многие проститутки были брошены в концентрационные лагеря и заклеймены как «падшие женщины», правительство не запретило полностью бордели и предоставило им «контролируемое» пространство для деятельности. Даже после принятия в 1927 году «Закона о борьбе с венерическими заболеваниями» проституция все еще не считалась преступлением.

Во время Второй мировой войны, чтобы обеспечить физическое здоровье мужчин и снизить риск распространения заболеваний, передающихся половым путем, власти учредили сеть временных борделей для того, чтобы солдаты могли удовлетворить свои сексуальные потребности (услуги военных проституток), полагая, что такая система намного лучше, чем беспорядочные половые связи, распущенность и частые изнасилования.

Именно благодаря своей относительно свободной «секс-индустрии» Германия всегда привлекала множество как местных, так и иностранных туристов, ищущих удовольствий.

Спустя более полувека в 2002 году был принят Закон о проституции. Законопроект был направлен на защиту законных прав секс-работниц и был им абсолютно выгоден. Но в глазах критиков закон был чрезмерно мягким, и очень легко мог превратить Германию в «европейский публичный дом». С точки зрения же сторонников законопроекта он был абсолютно необходим: только после легализации проституции можно защитить правовой статус секс-работников и улучшить их социальное положение.

Ситуация действительно начала развиваться так, как рассчитывали сторонники закона. Чтобы обеспечить большую поддержку и защиту «проституткам», в конце 2016 года Германия обнародовала федеральный закон «Закон о защите прав проституток», надеясь, что люди, занятые в секс-услугах, будут добровольно проходить регистрацию, тем самым позволяя закону защитить их права.

Закон регулирует деятельность секс-заведений, предоставление оборудования и помещений, а также организацию и осуществление секс-услуг. Он также осуществляет контроль здоровья и безопасности секс-работниц, например, организует медицинские осмотры для проституток, требует от них использования презерватив с каждым клиентом и другое. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 10 тысяч евро.

По состоянию на конец 2018 года, число легальных секс-работников, зарегистрированных в соответствии с «Законом о защите прав проституток», составляло 32 800, но это — лишь часть тех, кто работает в официальных публичных домах и развлекательных клубах, фактическое количество секс-работников намного выше. Согласно исследованию международной организации TAMPEP, в Германии около 400 тысяч секс-работников, занятых полный или неполный рабочий день (93% из них — женщины, 4% — мужчины и 3% — трансгендеры), и каждый день они обслуживают около 1,2 миллиона клиентов.

Поэтому многие также полагают, что легализация проституции в Германии на самом деле провалилась. С одной стороны, у подавляющего большинства проституток нет ощущения собственной защищенности, и у них нет заинтересованности в уплате налогов и получении социального обеспечения, поэтому они не проходят регистрацию. В то же время многие предпочитают работать самостоятельно, а не заключать договор с борделем, чтобы тот помог найти клиентов.

С другой стороны, случаи секс-торговли людьми и сексуального рабства в Германии, напротив, участились, и жертвами в основном становятся женщины Восточной Европы и Ближнего Востока. Эти иностранки — крупнейший «источник» немецких секс-услуг: более 70% проституток в Германии — иностранки, причем большая часть из них — выходцы из Восточной Европы.

Эти секс-работники вместе со своими клиентами представляют огромный бизнес Германии с годовым оборотом в 18 миллиардов долларов.

Секс повсюду

После легализации проституции в Германии кельнский публичный дом Pascha (самый большой бордель в Европе) устраивал вечеринки каждую ночь. Огни горели постоянно, и бизнес процветал. Даже такси около вокзала Кельна были покрыты рекламой борделя Pascha (конечно, посетителями в основном были иностранцы).

Знаковые места?

Pascha занимает площадь в 9 тысяч квадратных метров и состоит из 12 этажей. Ежедневно более 100 зарегистрированных секс-работников обслуживали здесь свыше 1000 клиентов. Подобные крупные бордели также есть в Берлине — «Бордель короля Георга», который открывается в 16:00, и за 99 евро в нем можно оставаться до конца следующего дня. Это также первый бордель в Германии с единовременной оплатой. Кроме того, существует еще один известный публичный дом — Paradise в Штутгарте.

Бордель Pascha в Кельне, Германия

Но не все проститутки решаются подписать договор с подобными крупными публичными домами. Клубы также являются одним из выборов, например, клуб FKK (FKK — это немецкое движение Freikörperkultur, которое переводится как «культура свободного тела», также называется нудизмом).

Германия — это родина нудизма

В таких клубах есть бассейн, сауна, бар и комнаты, и, как следует из названия, все работающие в нем мужчины и женщины обнажены. Клубы FKK обычно открыты с вечера до полуночи, а входная плата составляет от 35 до 70 евро, которая включает в себя плату за использование всех развлекательных мест внутри клуба. После входа на территорию в течение всей ночи посетителям доступны сауны, бары и комнаты, где они могут приятно провести время, «отдохнув» телом и душой.

Клубы FKK распространены по всей Германии, а также в некоторых частях Австрии и Нидерландов, но в основном сосредоточены в столичном регионе Рейн-Рур и во Франкфурте. «Известные клубы» включают в себя Artemis в Берлине, открывшийся осенью 2005 года, FKK World близ Гисена и FKK Oase в сельской местности недалеко от Бад-Хомбурга. И инфраструктура, и предоставляемые услуги не оставят клиентов равнодушными.

Фактически, будь то большой бордель или такой клуб как FKK, все они являются легальными развлекательными заведениями и обладают лучшими условиями труда для секс-работников. Проститутки, которые не работают в этих местах, будут вести бизнес в других местах.

Например, многие предпочитают снимать однокомнатную квартиру в районе красных фонарей по цене 80-150 евро (примерно 646-1210 юаней) в сутки, сами становятся хозяйками, а затем нанимают несколько человек, чтобы вместе заниматься этим бизнесом. Но, откровенно говоря, качество секс-услуг в клубах и борделях все равно лучше.

В рабочее время секс-работники заманивают клиентов, стоя в дверных проемах или у окон. Стоимость услуг самостоятельно определяется проституткой. Начальная цена составляет около 25-50 евро. Окончательная стоимость складывается в зависимости от поз и сложности исполнения последующих требований клиента. Поскольку здесь доход от секс-услуг не нужно делить с начальником, как при работе в клубе или публичном доме, и он целиком принадлежит проститутке, такой метод оплаты довольно популярен среди секс-работниц и работников.

Секс-работники также принадлежат к разным классам. Если внешний вид и качество услуг выше, то и цена будет больше.

Придя в квартал красных фонарей, где повсюду секс, просто выпить кофе не получится

Кроме того, некоторые бары или кафе также являются отличным местом для охоты за красотками. В барах секс-работники часто сначала проверяют посетителей, отсеивают тех, кто просто пьет или пришел поесть, а затем начинают активно соблазнять тех, кто остался, чтобы в конечном итоге добиться своей цели — продажи секс-услуг. Однако в этом случае их стоимость определяется в основном владельцем бара, и окончательная прибыль должна быть поделена с ним.

В то же время эти бары и кафе, которые предоставляют сексуальные услуги, также конкурируют между собой и запускают различные интересные промоакции для привлечения посетителей, например, организация каких-то азартных игр или продажа клиентских карт, чтобы клиенты могли получать бесплатные услуги или скидки за частое посещение. В Берлине есть кофейня, которая продает клиентам «членские карты»: выгода в том, что после пяти посещений шестой раз будет в половину цены, а после десяти — одиннадцатый за счет заведения.

Бесплатный вход является самым распространенным, но обычно это уловка придорожных заведений, а в больших борделях все-таки за вход требуется минимальный взнос.

Просьба возобновить бизнес

В этом году пандемия нового коронавируса сильно ударила по всем слоям населения, в том числе и по секс-работникам.

Чтобы сдержать распространение эпидемии, 14 марта несколько федеральных земель Германии закрыли свои государственные развлекательные заведения. Неделю спустя центральное правительство Германии приказало временно закрыть развлекательные заведения по всей стране.

Терпимое отношение правительства к секс-индустрии привело к тому, что количество секс-работников в стране увеличивалось с каждым годом. Однако из-за эпидемии коронавируса они все потеряли работу.

В результате эпидемии многие большие и маленькие бордели, бары и различные районы красных фонарей в Германии опустели. Среди них самый процветающий в Германии квартал красных фонарей — Репербан (Reeperbahn), расположенный в районе Санкт-Паули в Гамбурге, — несмотря на все несчастья, все-таки получил какую-то пользу: в нем зафиксирован «самый низкий уровень преступности в пределах мили за последние два столетия».

Немцы также называют Репербан «греховной милей». Эпидемия уменьшила поток людей, из-за чего снизился уровень преступности.

Но, возвращаясь к теме, продолжающееся закрытие лицензированных развлекательных заведений привело к потере источника дохода для большинства секс-работников и вынудило некоторых из них выйти на улицы для незаметного зазывания клиентов или размещать посты в социальных сетях для привлечения клиентов и продвижения собственного бизнеса.

Но секс-работники не могут продолжать так работать. В конце концов, многие потенциальные клиенты, которые ищут удовольствий, из-за коронавируса слишком боятся назначать личные встречи. С наступлением лета Швейцария и другие европейские страны постепенно активизировали свою экономическую деятельность. Безработные проститутки в Германии выражали свое недовольство и устраивали уличные протесты в Кельне, Берлине, Гамбурге и других городах.

Наиболее масштабная акция протеста произошла 11 июля. В тот день около 400 секс-работников и владельцев публичных домов со всей Германии собрались в районе красных фонарей Гамбурга на публичную демонстрацию, потребовав открытия немецких публичных домов. Они ходили с плакатами с надписями: «Самая древняя профессия в мире нуждается в вашей помощи», «Секс-работники не могут быть объявлены вне закона из-за эпидемии» и другие. Несколько протестующих крайне экспрессивно играли на скрипке и других музыкальных инструментах в поддержку демонстрации.Акция протеста против закрытия борделей в Дюссельдорфе, Германия

Число потерявших работу проституток огромно, и ведь им нужно как-то выживать

Эта демонстрация была организована немецкой ассоциацией секс-работников. В интервью журналистам ассоциация мотивировала свой протест тем, что в Швейцарии уже были случаи открытия публичных домов, и «они были открыты более месяца, но это не привело к увеличению числа новых зараженных коронавирусом». Ассоциация также заявила, что пока бордели соблюдают такие же меры безопасности, как и заведения других отраслей, например, ношение масок, частое проветривание и регистрация посетителей, это не приведет к какому-то большому риску заражения. Напротив, из-за того, что секс-работники не могут в это время зарабатывать обычным способом, им приходится искать клиентов на улицах в частном порядке, что создает гораздо больший риск для здоровья и гигиены.

Закрытие публичных домов может ослабить секс-индустрию, но не остановит ее. Напротив, поскольку она будет развиваться вне закона, это может усилить распространение вируса.

Наиболее вероятно, что именно из-за давления общественного мнения Берлин разрешил в середине августа вновь открыть для посетителей столичные публичные дома, но половые сношения в них были запрещены; запрет на физическую близость был отменен только в начале сентября. Разумеется, все это делалось с целью обеспечения безопасности и гигиены.

Тогда в чем разница между тем, чтобы вообще их не открывать? С целью достичь профилактики эпидемии в борделях?

В это время Дженна, 49-летняя опытная проститутка, давно привела в порядок кровать в арендованной ею маленькой квартире, надушилась и ожидала прихода клиента. Она взволнованно сказала: «По сравнению с массажем, мне больше нравится оказывать секс-услуги, и моим клиентам тоже это больше по душе».

Берлин открыт, значит, и в других городах скоро откроются бордели.