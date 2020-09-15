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Украина ударит по Крыму из рогатки 

Артём Кульша 31 минуту назад
Украинская ракета «Нептун» имеет калибр рогатки. Об этом сообщает «Свободная пресса».
«Нептун», как сообщал «Рамблер», — дозвуковая маловысотная противокорабельная крылатая ракета. Украинское конструкторское бюро «Луч» разработало ее в 2013 году. Поступление ракеты на вооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ) запланировано на 2021 год.
Ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что «Нептуны» смогут уничтожить боевые корабли Военно-морского флота (ВМФ) России и Крымский мост, а командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа — что смогут уничтожить все объекты инфраструктуры в Крыму и Севастополе.

«Все-таки дух (бывшего президента Украины Петра. — Прим. ред.) Порошенко, который был мастак на всевозможные угрозы, в головах украинских военных и политиков не истребим», — отмечает «Свободная пресса».

Издание назвало «Нептун» страшилкой, а калибр ракеты — калибром рогатки. Оно отметило, что, хоть дальнобойность украинской ракеты неплохая сама по себе (около 300 километров), однако может оказаться недостаточной, чтобы долететь до Крыма и Севастополя, так как, например, от Одессы до него 305 километров, а от Мариуполя — 420 километров.
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В мире , Армия , Видео , Александр Турчинов , Республика Крым
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