США обвинили в стерилизации латиноамериканок

Медсестра из клиники американской Миграционной и таможенной полиции (ICE) объявила врачей службы в том, что они проводят явившимся в страну и задержанным латиноамериканкам операцию по удалению матки — то есть стерилизацию, и часто без их согласия. Об этом сообщил Business Insider.

Доун Вутен отправила жалобы в надзорные органы — Министерство внутренней безопасности и Управление генерального инспектора. Она рассказала, что иммигранток отправляют к гинекологу, который регулярно делает выбор в пользу гастрэктомии.

Уточняется, что в большинстве случаев речь идет об одном и том же враче. Он же удалил ряду других иностранок яичники, причем в одном из случаев был удален не тот, что требовал удаления. ICE комментировать историю отказалась, о возможных проверках пока не сообщалось.

О политике стерилизации представителей неугодного этноса сообщали ранее из Китая. Там, по сообщениям правозащитников, добиваются снижения деторождения среди уйгуров.