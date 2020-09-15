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Миграционные службы США обвинили в стерилизации латиноамериканок 

Lenta.ru 2 часа назад
США обвинили в стерилизации латиноамериканок
Фото: Reuters
Медсестра из клиники американской Миграционной и таможенной полиции (ICE) объявила врачей службы в том, что они проводят явившимся в страну и задержанным латиноамериканкам операцию по удалению матки — то есть стерилизацию, и часто без их согласия. Об этом сообщил Business Insider.
Доун Вутен отправила жалобы в надзорные органы — Министерство внутренней безопасности и Управление генерального инспектора. Она рассказала, что иммигранток отправляют к гинекологу, который регулярно делает выбор в пользу гастрэктомии.
Уточняется, что в большинстве случаев речь идет об одном и том же враче. Он же удалил ряду других иностранок яичники, причем в одном из случаев был удален не тот, что требовал удаления. ICE комментировать историю отказалась, о возможных проверках пока не сообщалось.
О политике стерилизации представителей неугодного этноса сообщали ранее из Китая. Там, по сообщениям правозащитников, добиваются снижения деторождения среди уйгуров.
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Комментарии
В мире , США , Департамент внутренней безопасности США
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