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Кравчук рассказал о споре с Грызловым 

Lenta.ru и ещё 2 40 минут назад
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук рассказал, что во время переговоров вынудил российского коллегу Бориса Грызлова извиниться и признать неподконтрольные Киеву территории Донбасса частью Украины. Спор произошел во время видеоконференции ТКГ, передает телеканал «Украина 24».
По словам Кравчука, Грызлов, обращаясь к представителям украинской делегации, указал на то, что «территория ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — прим. „Ленты.ру“) принадлежит ОРДЛО».

«Конечно, я не мог не отреагировать. Я попросил Грызлова извиниться за такую неточность, потому что это украинская территория, она признана всеми международными документами, кстати, и президентом Российской Федерации [Владимиром Путины]», — сказал Кравчук.

По его словам, Грызлов был «вынужден сказать», что речь идет о неконтролируемой Украиной территории: «Этот вопрос был снят, наконец. Мы не можем не реагировать на любой острый вопрос, который возникает, но реакция должна быть документально подтверждена и объективная».
16 сентября состоялось очередное заседание ТКГ. Переговоры в формате видеоконференции продолжались около семи часов. Стороны констатировали соблюдение режима прекращения огня. На переговорах обсуждались вопросы подготовки к очередному этапу взаимного освобождения удерживаемых лиц и предложений к проектам документов, касающихся вопроса самоуправления в Донбассе.
Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление региону особого статуса.
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В мире , Видео , Политика , Украина , Леонид Кравчук , Борис Грызлов , Lenta.ru , Киев
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