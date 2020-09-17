В ЕС задумались о новых мерах против РФ из-за Навального

Депутаты Европарламента придумали и озвучили ответ на инцидент с Алексеем Навальным , сообщает ТАСС со ссылкой на проект резолюции Европарламента по отношениям с РФ

Стоит отметить, что документ носит рекомендательный характер, то есть его не обязательно исполнять. В резолюции предлагается заморозить активы фигурантов расследований Навального. Также в тексте есть призыв ввести "обширный список санкционных мер в отношении России".

"Европарламент настаивает, чтобы в ЕС усилили действующие санкции", — отмечается в резолюции.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Впоследствии Навального перевезли в Германию, где он несколько дней пролежал в коме. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы "Новичок". Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.