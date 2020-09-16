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Экс-разведчик Кедми поведал об ошибке Запада, приведшей к геополитической победе России 

Аргументы Недели и ещё 1 10 часов назад
Кедми: Запад допустил ошибку, приведшую к победе России
Фото: https://vk.com/jakovkedmi
Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля, рассказал о допущенной Западом ошибке, которая привела к геополитической победе Российской Федерации. По данному вопросу эксперт высказался, выступая в радиоэфире.
Лукашенко вступился за Путина и Россию
Как отметил Кедми, ставший собеседником журналистов «Вестей FM», в текущем году Запад предпринял попытку дестабилизировать внутреннюю обстановку в Белоруссии в надежде оторвать союзника РФ от Москвы по сценарию, реализованному ранее на Украине. Однако инициаторы волнений добились прямо противоположного, заявил экс-разведчик. По его словам, результатом инспирированных беспорядков стало то, что «Белоруссия идет к России».
Ранее сообщалось, что на страницах интернет-СМИ разместили публикацию, в которой говорится, что стратегические бомбардировщики РФ держали на прицеле столицу Великобритании во время недавних переговоров президента Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко.
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В мире , Яков Кедми , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Вести ФМ
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