Кедми: Запад допустил ошибку, приведшую к победе России

Как отметил Кедми, ставший собеседником журналистов «Вестей FM», в текущем году Запад предпринял попытку дестабилизировать внутреннюю обстановку в Белоруссии в надежде оторвать союзника РФ от Москвы по сценарию, реализованному ранее на Украине. Однако инициаторы волнений добились прямо противоположного, заявил экс-разведчик. По его словам, результатом инспирированных беспорядков стало то, что «Белоруссия идет к России».

Ранее сообщалось, что на страницах интернет-СМИ разместили публикацию, в которой говорится, что стратегические бомбардировщики РФ держали на прицеле столицу Великобритании во время недавних переговоров президента Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко.