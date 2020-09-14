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Пока вы не уснули: раскрыт провал пенсионной реформы в России 

Сергей Василенок 23 минуты назад
Пока вы не уснули: раскрыт провал пенсионной реформы
Фото: РИА Новости
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Макрон срочно связался с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что блогер Алексей Навальный был отравлен "Новичком". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.
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Предсказан быстрый крах российской экономики

Российская экономическая система может не выдержать падение потребительского спроса в стране и в ближайшее время рухнуть, заявил в эфире YouTube-канала «День ТВ» экономист Валентин Катасонов.
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Тихановская дерзко обратилась к Путину

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к главе России Владимиру Путину и заявила, что все договоренности с Александром Лукашенко будут незаконны. Об этом сообщает TUT. BY.
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«Навальный получит Нобелевскую премию по химии»

Политик Алексей Навальный, будь он отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок», мгновенно бы умер. Об этом военный эксперт Игорь Коротченко заявил в своем твиттере.
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"Доллар может взлететь на 15 рублей"

Аналитики Райффайзенбанка заявили, что курс доллара может подскочить на 10-15 рублей, если Запад введет жесткие санкции против России. Об этом сообщает «Эксперт».
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Обзор иноСМИ: "Начнется ядерный пожар и крах цивилизаций"

Вся операция США была намеренной провокацией с привлечением ядерных средств. Это способно привести к недопониманию, грозящему «крахом цивилизаций», «кошмаром времен холодной войны» и ядерным пожаром.
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"Пенсионная реформа провалилась"

Учитывая, что в результате пенсионной реформы выплаты пенсионерам существенно не увеличились, а на счетах ПФР продолжают лежать более 335 миллиардов рублей, можно говорить, что реформа провалилась, заявили опрошенные «Царьградом» аналитики.
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"За рулем был не Миша": сестра Ефремова сделала заявление

Старшая сестра Михаила Ефремова Анастасия заявила, что адвокат Эльман Пашаев вел процесс по делу о смертельном ДТП «спустя рукава», а сама судья была «какая-то нелюбопытная».
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Российскую школьницу изнасиловали в турецком отеле

Сотрудник отеля в Турции изнасиловал несовершеннолетнюю туристку из России. Об этом сообщает «Турпром».
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Россиянам рассказали, как изменятся ПДД

Газета.ру
Масштабный проект изменений в ПДД подготовили Минтранс и ГИБДД. Будут скорректированы правила, связанные с тонировкой автомобиля, его оснащением аптечкой и огнетушителем, а также со средствами индивидуальной мобильности.
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Тарзан выступил с требованием после скандала

Сергей Глушко, известный под сценическим псевдонимом Тарзан, на своей странице в Instagram потребовал прекратить вмешательство в их с Наташей Королевой семейную жизнь.
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В мире , Эльман Пашаев , Светлана Тихановская , Михаил Ефремов , Игорь Коротченко , Алексей Навальный , Валентин Катасонов , Наташа Королева , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Сергей Глушко , Эммануэль Макрон , Райффайзенбанк Австрия , Пенсионный фонд РФ , Минтранс РФ , ГИБДД , Газета.Ru , РИА Новости , Царьград ТВ , ИТАР-ТАСС , Reuters
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