Пока вы не уснули: раскрыт провал пенсионной реформы

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Макрон срочно связался с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что блогер Алексей Навальный был отравлен "Новичком". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.
Предсказан быстрый крах российской экономики
Российская экономическая система может не выдержать падение потребительского спроса в стране и в ближайшее время рухнуть, заявил в эфире YouTube-канала «День ТВ» экономист Валентин Катасонов.
Тихановская дерзко обратилась к Путину
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к главе России Владимиру Путину и заявила, что все договоренности с Александром Лукашенко будут незаконны. Об этом сообщает TUT. BY.
«Навальный получит Нобелевскую премию по химии»
Политик Алексей Навальный, будь он отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок», мгновенно бы умер. Об этом военный эксперт Игорь Коротченко заявил в своем твиттере.
"Доллар может взлететь на 15 рублей"
Аналитики Райффайзенбанка заявили, что курс доллара может подскочить на 10-15 рублей, если Запад введет жесткие санкции против России. Об этом сообщает «Эксперт».
Обзор иноСМИ: "Начнется ядерный пожар и крах цивилизаций"
Вся операция США была намеренной провокацией с привлечением ядерных средств. Это способно привести к недопониманию, грозящему «крахом цивилизаций», «кошмаром времен холодной войны» и ядерным пожаром.
"Пенсионная реформа провалилась"
Учитывая, что в результате пенсионной реформы выплаты пенсионерам существенно не увеличились, а на счетах ПФР продолжают лежать более 335 миллиардов рублей, можно говорить, что реформа провалилась, заявили опрошенные «Царьградом» аналитики.
"За рулем был не Миша": сестра Ефремова сделала заявление
Старшая сестра Михаила Ефремова Анастасия заявила, что адвокат Эльман Пашаев вел процесс по делу о смертельном ДТП «спустя рукава», а сама судья была «какая-то нелюбопытная».
Российскую школьницу изнасиловали в турецком отеле
Сотрудник отеля в Турции изнасиловал несовершеннолетнюю туристку из России. Об этом сообщает «Турпром».
Россиянам рассказали, как изменятся ПДД
Газета.ру
Масштабный проект изменений в ПДД подготовили Минтранс и ГИБДД. Будут скорректированы правила, связанные с тонировкой автомобиля, его оснащением аптечкой и огнетушителем, а также со средствами индивидуальной мобильности.
Тарзан выступил с требованием после скандала
Сергей Глушко, известный под сценическим псевдонимом Тарзан, на своей странице в Instagram потребовал прекратить вмешательство в их с Наташей Королевой семейную жизнь.