Пока вы не уснули: раскрыт провал пенсионной реформы

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Макрон срочно связался с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что блогер Алексей Навальный был отравлен "Новичком". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Предсказан быстрый крах российской экономики

Российская экономическая система может не выдержать падение потребительского спроса в стране и в ближайшее время рухнуть, заявил в эфире YouTube-канала «День ТВ» экономист Валентин Катасонов

Тихановская дерзко обратилась к Путину

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к главе России Владимиру Путину и заявила, что все договоренности с Александром Лукашенко будут незаконны. Об этом сообщает TUT. BY.

«Навальный получит Нобелевскую премию по химии»

Политик Алексей Навальный, будь он отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок», мгновенно бы умер. Об этом военный эксперт Игорь Коротченко заявил в своем твиттере.

"Доллар может взлететь на 15 рублей"

Аналитики Райффайзенбанка заявили, что курс доллара может подскочить на 10-15 рублей, если Запад введет жесткие санкции против России. Об этом сообщает «Эксперт».

Обзор иноСМИ: "Начнется ядерный пожар и крах цивилизаций"

Вся операция США была намеренной провокацией с привлечением ядерных средств. Это способно привести к недопониманию, грозящему «крахом цивилизаций», «кошмаром времен холодной войны» и ядерным пожаром.

"Пенсионная реформа провалилась"

Учитывая, что в результате пенсионной реформы выплаты пенсионерам существенно не увеличились, а на счетах ПФР продолжают лежать более 335 миллиардов рублей, можно говорить, что реформа провалилась, заявили опрошенные «Царьградом» аналитики.

"За рулем был не Миша": сестра Ефремова сделала заявление

Старшая сестра Михаила Ефремова Анастасия заявила, что адвокат Эльман Пашаев вел процесс по делу о смертельном ДТП «спустя рукава», а сама судья была «какая-то нелюбопытная».

Российскую школьницу изнасиловали в турецком отеле

Сотрудник отеля в Турции изнасиловал несовершеннолетнюю туристку из России. Об этом сообщает «Турпром».

Россиянам рассказали, как изменятся ПДД

Газета.ру

Масштабный проект изменений в ПДД подготовили Минтранс ГИБДД . Будут скорректированы правила, связанные с тонировкой автомобиля, его оснащением аптечкой и огнетушителем, а также со средствами индивидуальной мобильности.

Тарзан выступил с требованием после скандала