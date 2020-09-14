Эстония пригрозила Белоруссии судом в Гааге

Керсти Кальюлайд. Нынешнее руководство Белоруссии может быть привлечено к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге из-за насилия по отношению к протестующим. Об этом в интервью ERR заявила президент Эстонии

«Очень важно, чтобы лица, принимающие решения в Минске, понимали, что Гаага на самом деле не так уж далеко», — пригрозила она, отметив, что виновные в насилии должны быть наказаны как можно скорее.

Вместе с тем Кальюлайд подчеркнула роль стран Балтии и Польши в белорусском кризисе, добавив, что судьбу республики должен решать ее народ.

«Народ Беларуси должен сам справиться с этим. Вмешательство извне невозможно и нецелесообразно. И это касается как Востока, так и Запада», — сказала она.

В минувшие выходные, 12 и 13 сентября, белорусские силовики снова приступили к жестким задержаниям протестующих. В частности, известны случаи, когда женщин скручивали несколько мужчин и тащили за волосы, а политический Telegram-канал портала TUT.by опубликовал видео, как мужчину тащат по земле. Также на пути следования колонн протестующих выставляются заграждения ОМОНа и бронетехники.