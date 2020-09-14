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Эстония пригрозила руководству Белоруссии судом в Гааге 

Lenta.ru и ещё 1 50 минут назад
Эстония пригрозила Белоруссии судом в Гааге
Фото: Reuters
Нынешнее руководство Белоруссии может быть привлечено к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге из-за насилия по отношению к протестующим. Об этом в интервью ERR заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

«Очень важно, чтобы лица, принимающие решения в Минске, понимали, что Гаага на самом деле не так уж далеко», — пригрозила она, отметив, что виновные в насилии должны быть наказаны как можно скорее.

Вместе с тем Кальюлайд подчеркнула роль стран Балтии и Польши в белорусском кризисе, добавив, что судьбу республики должен решать ее народ.

«Народ Беларуси должен сам справиться с этим. Вмешательство извне невозможно и нецелесообразно. И это касается как Востока, так и Запада», — сказала она.

В минувшие выходные, 12 и 13 сентября, белорусские силовики снова приступили к жестким задержаниям протестующих. В частности, известны случаи, когда женщин скручивали несколько мужчин и тащили за волосы, а политический Telegram-канал портала TUT.by опубликовал видео, как мужчину тащат по земле. Также на пути следования колонн протестующих выставляются заграждения ОМОНа и бронетехники.
Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, которые, по данным ЦИК, выиграл нынешний президент Александр Лукашенко. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, освобождения задержанных за участие в акциях и наказания для силовиков, совершавших насилие против демонстрантов.
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Комментарии 5
В мире , Прибалтика , СНГ , Керсти Кальюлайд , Александр Лукашенко , Гаага , Минск , Эстония
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