"ГУБОПиК МВД пресечена противоправная деятельность "лесного" отряда. Лидер указанной группы в социальных сетях создал сообщество "Партизаны Могилева", куда входило 64 пользователя. Предварительно установлено, что участники группы собирались в заброшенном помещении в лесу под Могилевом. Там они тренировались: отрабатывали практические навыки тактики ведения уличных боев, захвата помещений, штурмового альпинизма и ведения боевых действий в лесу", — сообщила Чемоданова журналистам.

Пресс-секретарь добавила, что у участников отряда был бело-красно-белый флаг, форменное обмундирование с шевронами "Пагоня" и украинской символикой, балаклавы, бронежилеты, страйкбольное и пневматическое оружие, сигнальный пистолет, ножи и радиостанции.

"Отдельные ее участники изготавливали самодельные зажигательные устройства и проводили их испытания. Видеоотчеты парни, среди которых были и несовершеннолетние, выкладывали в интернете", — отметила Чемоданова.

По ее словам, сотрудниками 11-го управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников группы. С места происшествия изъяты предметы, которые, по заключению эксперта, являются фрагментами самодельного зажигательного устройства. По остальным изъятым вещам и предметам также назначена экспертиза, уточнила пресс-секретарь.

В отношении четырех активных участников группировки возбуждено уголовное дело. Это молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет, они задержаны и водворены в ИВС. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных участников, а также их намерений по применению самодельных зажигательных устройств. За незаконные действия, связанные с использованием горючих веществ (изготовление, приобретение, хранение, сбыт и т.д.), предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет, предупредила Чемоданова.