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Зеленский: Белоруссия может получить «Майдан» 

News.ru и ещё 7 36 минут назад
Зеленский: Белоруссия может получить «Майдан»
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию в Белоруссии, заявил, что республика может столкнуться с «Майданом», если власти не начнут разговаривать со своим народом.

Для меня важно, чтобы не было кровавой бани. Если государство откажется от диалога с народом, тогда Белоруссия может получить что-то вроде «Майдана», — отметил украинский политик в интервью австрийской газете Wiener Zeitung.

По его словам, белорусы борются за мир и демократию. Однако силовики применяют к ним силу, что недопустимо. Жителям Белоруссии нужен новый лидер.

Чего я ещё не вижу, но я не специалист по Белоруссии, так это символического лидера, вокруг которого могли бы сплотиться люди, — подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что ни одна страна не может вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.
В Белоруссии результаты прошедших 9 августа президентских выборов привели к массовым протестам в Белоруссии, которые продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.
Как писал NEWS.ru, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину перед его встречей с белорусским президентом Александром Лукашенко. По её словам, принятые в ходе двусторонних переговоров договорённости не будут иметь юридической силы и будут пересмотрены новой властью.
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В мире , Украина , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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