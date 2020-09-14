Зеленский: Белоруссия может получить «Майдан» 

Президент Украины Владимир Зеленский , комментируя ситуацию в Белоруссии , заявил, что республика может столкнуться с «Майданом», если власти не начнут разговаривать со своим народом.

Для меня важно, чтобы не было кровавой бани. Если государство откажется от диалога с народом, тогда Белоруссия может получить что-то вроде «Майдана», — отметил украинский политик в интервью австрийской газете Wiener Zeitung.

По его словам, белорусы борются за мир и демократию. Однако силовики применяют к ним силу, что недопустимо. Жителям Белоруссии нужен новый лидер.

Чего я ещё не вижу, но я не специалист по Белоруссии, так это символического лидера, вокруг которого могли бы сплотиться люди, — подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что ни одна страна не может вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.

В Белоруссии результаты прошедших 9 августа президентских выборов привели к массовым протестам в Белоруссии, которые продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.