"Это нам урок — не только Беларуси и России, но и нашим постсоветским республикам. Об этом мы будем еще говорить на встрече ЕАЭС, прежде всего, ОДКБ, да и в рамках СНГ есть, о чем поговорить, думаю, вам интересно будет мое заявление в этих структурах", — сказал белорусский лидер.