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Лукашенко: события показали, что Белоруссии «надо тесней держаться со старшим братом» 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
Последние события показали, что Белоруссии "надо тесней держаться со старшим братом и сотрудничать по всем вопросам", считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, события в Белоруссии — это очень серьезный урок, который и Москва, и Минск выдержали.
Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия должны спланировать совместные военные учения на годы вперед.
До 19 сентября появится новое видео с Лукашенко, который стреляет из автомата
Заявления в ОДКБ и ЕАЭС о событиях в республике
Лукашенко заявил, что планирует сделать заявления о происходящих в республике после выборов событиях на встречах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Это нам урок — не только Беларуси и России, но и нашим постсоветским республикам. Об этом мы будем еще говорить на встрече ЕАЭС, прежде всего, ОДКБ, да и в рамках СНГ есть, о чем поговорить, думаю, вам интересно будет мое заявление в этих структурах", — сказал белорусский лидер.

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В мире , Видео , Другое , Александр Лукашенко , ЕАЭС , Минск , Москва
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