Путин и Макрон по телефону обсудили Навального 

Как писал «Рамблер», утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционер был госпитализирован. Позднее он был перевезен в клинику в Берлине и власти Германии заявили, что Навальный был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». Сегодня правительство ФРГ сообщило, что выводы немецких специалистов подтвердили лаборатории в Швеции и Франции.

Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию провести тщательное расследование ситуации с Навальным.

«Франция разделяет на основе собственных исследований выводы ряда европейских партнеров в том, что касается фактов отравления с применением вещества «Новичок» в нарушение международных норм использования химического оружия», — заявил он.

Макрон в ходе разговора с резидентом России Владимиром Путиным также подчеркнул, что Франция солидарна с ФРГ в отношении шагов, которые следует предпринять на фоне сложившейся ситуации.