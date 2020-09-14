Путин и Макрон по телефону обсудили Навального 

В ходе телефонного разговора французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция разделяет выводы ЕС об отравлении Навального веществом из группы «Новичок». Об этом со ссылкой на Елисейский дворец пишет ТАСС.
Как писал «Рамблер», утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционер был госпитализирован. Позднее он был перевезен в клинику в Берлине и власти Германии заявили, что Навальный был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». Сегодня правительство ФРГ сообщило, что выводы немецких специалистов подтвердили лаборатории в Швеции и Франции.
Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию провести тщательное расследование ситуации с Навальным.
«Франция разделяет на основе собственных исследований выводы ряда европейских партнеров в том, что касается фактов отравления с применением вещества «Новичок» в нарушение международных норм использования химического оружия», — заявил он.
Макрон в ходе разговора с резидентом России Владимиром Путиным также подчеркнул, что Франция солидарна с ФРГ в отношении шагов, которые следует предпринять на фоне сложившейся ситуации.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина и Макрона действительно состоялся, не уточнив, о чем говорили лидеры стран, сообщает РИА Новости.