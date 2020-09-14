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По его словам, такой вывод был сделан после проведения Францией собственного анализа.

Также глава Макрон призвал Путина внести ясность в вопросе проведения надежного расследования по ситуации с Навальным.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы "Новичок", но соответствующих доказательств не предоставили.