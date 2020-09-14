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Макрон сообщил Путину, что анализ Франции также выявил у Навального «Новичок» 

Газета.Ru и ещё 15 36 минут назад
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что блогер Алексей Навальный был отравлен "Новичком". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.
По его словам, такой вывод был сделан после проведения Францией собственного анализа.
Также глава Макрон призвал Путина внести ясность в вопросе проведения надежного расследования по ситуации с Навальным.
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20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.
В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы "Новичок", но соответствующих доказательств не предоставили.
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В мире , Видео , Европа , Политика , Алексей Навальный , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Франция
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