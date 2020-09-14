Белорусские хакеры заявили, что начнут кибератаки на госструктуры, если в Белоруссии продолжат задерживать протестующих и не освободят политзаключенных. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кибер Партизаны».
По словам хакеров, если президент Александр Лукашенко не выполнит их требования, «Беларусь забудет, что такое налоги».
«Александр Григорьевич, мы обращаемся лично к Вам: Будет очень больно, сначала налоговая система ляжет, потом электричество в стране закончится, потом банковская система ляжет… Оно вам надо? Вы завтра лично должны выйти с громкоговорителем из дворца Независимости и извиниться перед белорусским народом», — заявили «Кибер Партизаны» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
По словам хакеров, они способны «убить» белорусский рубль и заблокировать счета друзей Лукашенко.
Также «Кибер Партизаны» прокомментировали встречу Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.
«Как в Сочи? С удовольствием выступим третьей стороной. Если в течении 24 часов не выпустят ВСЕХ политзаключённых и задержанных протестующих, в стране начнется подача информации и пропаганды с нашей руки», — пригрозили они.
Хакеры заявили, что способны лишить Лукашенко государственных СМИ.
Как сообщал «Рамблер», в последние недели в Белоруссии проходят массовые акции протеста. В них участвуют люди, не поверившие в победу Лукашенко на президентских выборах. В первые дни протесты жестоко подавлялись, задержаны были тысячи протестующих, сообщалось о множестве пострадавших и нескольких погибших.