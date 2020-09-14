«Беларусь забудет, что такое налоги» 

«Александр Григорьевич, мы обращаемся лично к Вам: Будет очень больно, сначала налоговая система ляжет, потом электричество в стране закончится, потом банковская система ляжет… Оно вам надо? Вы завтра лично должны выйти с громкоговорителем из дворца Независимости и извиниться перед белорусским народом», — заявили «Кибер Партизаны» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).