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Тихановская считает, что белорусский народ не будет возвращать России кредит в $1,5 млрд 

ТАСС и ещё 1 15 минут назад
Тихановская высказалась о новом кредите Минску
Фото: РИА Новости
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что кредит в размере $1,5 млрд, который Москва намерена предоставить Минску, должен будет возвращать лично Александр Лукашенко, а не белорусский народ.

"Я надеюсь, что [президент РФ Владимир] Путин понимает, что именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет отдавать этот кредит", — написала Тихановская в своем Telegram-канале.

Россия и Белоруссия договорились о кредите
В понедельник Александр Лукашенко впервые после состоявшихся 9 августа в Белоруссии президентских выборов прилетел в Сочи, где встретился с российским лидером. На встрече Путин сообщил, что РФ готова предоставить Белоруссии государственный кредит в $1,5 млрд
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В мире , Политика , СНГ , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Минск , Москва
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