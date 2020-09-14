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Названа цена защиты всего мира от новой пандемии 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Названа цена защиты всего мира от новой пандемии
Фото: Павел Головкин / AP
Назван объем средств, который необходим, чтобы спасти мир от новой катастрофической пандемии. Для этого нужно около 5 долларов на человека ежегодно, считает бывшая глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гро Харлем Брундтланд, сообщает The Guardian.
По мнению Брундтланд, хоть это и огромные расходы в масштабах планеты, но в итоге они помогут предотвратить ущерб, сравнимый с тем, который нанес коронавирус SARS-CoV-2 — его оценивают примерно в 11 триллионов долларов.
Озвученная экспертом оценка всеобщей безопасности основана на расчетах консалтинговой фирмы McKinsey & Company: по прикидкам ее специалистов, подготовка к пандемии на ближайшие пять лет обойдется в 4 доллара и 70 центов на каждого жителя Земли.
Эксперт также посетовала на политику, проводимую в отношении ВОЗ президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, если богатые страны будут абстрагироваться от эпидемиологической помощи бедным странам и концентрироваться лишь на борьбе с пандемией в своих границах, рано или поздно болезнь перекинется и на них.
Ранее в сентябре в ВОЗ сообщили, что программу всеобщей вакцинации от COVID-19 пришлось перенести из-за «прививочного национализма»: развитые страны, а именно США, Япония и Великобритания, предпочли в первую очередь закупать вакцину для собственного населения, а не вкладываться в ее распространение в менее обеспеченных странах.
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В мире , Дональд Трамп , ВОЗ , The Guardian
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