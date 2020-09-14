Берлускони покинул больницу

Заразившегося коронавирусной инфекцией бывшего премьер-министра Италии и лидера партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони выписали из госпиталя San Raffaele в Милане , куда он попал 3 сентября. Об этом сообщает РИА "Новости".

83-летний политик признался, что его заболевание стало для него самым опасным испытанием в жизни.

В выступлении перед журналистами экс-премьер выразил благодарность итальянским политикам, оказавшим ему поддержку после обнаружения у него COVID-19. По его словам, это внимание "позволило ему преодолеть самые тяжелые моменты, которых было очень много в первые три дня".

Он также призвал всех итальянцев к максимальной личной и социальной ответственности. Напомнил, что каждый человек подвержен риску заразить другого.