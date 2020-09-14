США: интернет-запросы предсказали вспышки COVID-19

Анализ поисковых запросов, посвященных диарее и тошноте, позволит выяснить, где будет следующая вспышка COVID-19, сообщают врачи из США. Там, где люди искали в интернете информацию о проблемах с пищеварением, через несколько недель наблюдался рост заболеваемости. Метод позволит предсказывать новые вспышки болезни и своевременно принимать необходимые меры.

Анализ поисковых запросов, посвященных проблемам с кишечником, может подсказать, где произойдет следующая вспышка COVID-19, выяснили врачи из Массачусетской больницы в США. Исследование было опубликовано в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Связь между COVID-19 и проблемами с желудочно-кишечным трактом стала известна в начале 2020 года. Около трети пациентов сообщали о проблемах с пищеварением, а не респираторных симптомах. Также многие жаловались и на то, и на другое.

Связь между расстройствами ЖКТ и вирусом побудила исследователей изучить данные, связанные с поисковыми запросами.

Ученые проанализировали данные из 15 штатов с 20 января по 20 апреля и сопоставили результаты поиска с частотой заболевания. Исследователи выяснили, что в районах, где пользователи искали информацию о диарее и потере аппетита, часто сообщалось о резком росте случаев коронавируса три-четыре недели спустя. К другим маркерам относились потеря вкуса, тошнота и боли в животе.

Особенно выраженной корреляция была в Нью-Йорке , Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе и Иллинойсе, которые были в числе наиболее пострадавших штатов в начале пандемии.

«Наши данные подчеркивают важность симптомов расстройств пищеварения как потенциального предвестника COVID-19 и предполагают, что анализ поисковых запросов может быть ценным инструментом для прогнозирования пандемий с проявлениями ЖКТ», — говорит один из авторов исследования Кайл Сталлер.

Исследователи рассчитывают, что анализ поисковых запросов удастся использовать как систему раннего предупреждения вспышек COVID-19.

Предсказывать вспышки более эффективно можно при учете сезонности случаев и выявлении оптимальных временных рамок запросов.

Другие методы отслеживания болезни включают в себя тестирование сточных вод. Мониторинг в исследованиях показал себя как надежный инструмент для контроля распространения инфекции. SARS-CoV-2 часто можно обнаружить в фекалиях зараженных людей. Хотя маловероятно, что он будет передаваться через сточные воды, сам факт его нахождения в них необходимо учитывать.

Контроль сточных вод используется для выявления других вирусов, антибиотикорезистентных бактерий, а также для мониторинга употребления лекарств среди населения.

По мнению ученых, наблюдение за коронавирусом в сточных водах позволит узнать больше о его циркуляции между районами и, возможно, предсказывать новые вспышки.

Британские исследователи уже разработали тесты для быстрого обнаружения SARS-CoV-2 в сточных водах.

Так как не у всех зараженных есть симптомы и на самом деле больных может быть намного больше, анализ сточных вод позволит отслеживать и контролировать распространение инфекции более тщательно.

Система для определения коронавируса представляет собой бумажные полоски, на которые нанесены химикаты, выявляющие патогенные организмы в воде по нуклеиновым кислотам. Результат будет виден сразу — зеленый круг сообщит о наличии коронавируса, синий — о его отсутствии. Сами полоски можно будет легко складировать, хранить и транспортировать, а после использования — сжигать.

В моче и фекалиях SARS-CoV-2 сохраняется до нескольких дней, поясняют исследователи. А, значит, в сточных водах его тоже можно обнаружить.

«В случае бессимптомных инфекций в общине или когда люди не уверены в том, заражены они или нет, контроль сточных вод в реальном времени мог бы определить, есть ли в районе носители COVID-19, что позволило бы провести быстрый скрининг, карантин и профилактику, — сообщили ученые. — Если COVID-19 получится отследить в общине на ранней стадии, то можно принять меры, чтобы ограничить перемещения местного населения, тем самым сведя к минимуму распространение патогена и угрозу для общественного здравоохранения».

Пока что изобретение не протестировано должным образом, поэтому сказать, насколько оно будет эффективным, нельзя. Но исследователи надеются, что такая мера позволила бы своевременно предпринимать шаги по минимизации распространения вируса в районах, где он был обнаружен в сточных водах.