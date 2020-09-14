«Россия им не по зубам»: в ЕС боятся «страшного оружия» 

США и их европейские союзники стараются ввести запрет на российское вооружение типа «Авангард», «Сармат», «Кинжал», «Посейдон» и «Буревестник», завил в своем Telegram-канале «Мадуро — не дура» военный аналитик Алексей Леонков . По его словам, Запад апеллирует к Договору об ограничении наступательных вооружений.

Речь идет о Договоре СНВ-III, продление которого обсуждалось не так давно в Вене. Леонков подчеркнул, что по всей видимости «переговоры прошли не по американскому сценарию», поскольку союзники США вновь заговорили об угрозах со стороны России.

«В бой вступают союзники США, голосящие о "страшном-страшном оружии русских" и призывающие к его отмене», — написал эксперт (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

При этом аналитик добавил, что «вина» России предусматривается априори и воспринимается «как свершившийся факт». По мнению Леонокова, чем ближе февраль 2021 года (окончание дейсвтия Договора), тем будет «громче визг в западных СМИ» о том, что Россия сделала оружие, которое «Западу не по зубам».

«Да и вся Россия — им не по зубам. Сунутся — всем достанется», — резюмировал аналитик.

Ранее, как сообщал «Рамблер», китайские СМИ заявили, проект российского боевого железнодорожного комплекса «Баргузин», который способен нести на себе стратегическое вооружение, «держит в страхе» США.