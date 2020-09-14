Германия сделала заявление об отравлении Навального 

Три независимые лаборатории, в том числе во Франции Швеции , нашли в анализах российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическое боевое вещество группы «Новичок». Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Германии.

Как писал «Рамблер», утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционер был госпитализирован. Позднее он был перевезен в клинику в Берлине и власти Германии заявили, что Навальный был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».

«Правительство ФРГ также попросило европейских партнеров провести независимую проверку выводов Германии, сделанных на основе проб Навального. В наличии есть результаты этой проверки, проведенной лабораториями во Франции и Швеции, и они подтверждают данные Германии», — говорится в сообщении кабмина ФРГ.

В заявлении также подчеркивается, что наличие отравляющего вещества в пробах Навального уже подтверждено тремя лабораториями, независимо друг от друга.