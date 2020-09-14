Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Украина усиливает охрану границы с Белоруссией 

RT на русском и ещё 2 39 минут назад
Украина усилила границу с Белоруссией
Фото: dpsu.gov.ua
Госпогранслужба Украины принимает усиленные меры безопасности на границе с Белоруссией, сообщила пресс-служба ведомства.

«Усиление охраны этого участка государственной границы осуществляется с привлечением дополнительных резервов, в том числе подразделений «Дозор» и кинологического учебного центра», — говорится в сообщении.

Как отмечается, воздушный мониторинг на постоянной основе осуществляется силами пограничной авиации и беспилотников, на водных участках дополнительно используются катера SAFE Boat 27.
В конце августа сообщалось, что Киев перешёл на усиленный вариант охраны украинско-белорусской границы.
Видео дня. Кошка заплакала, прождав всю ночь видеозвонок от хозяина
RT на русском: последние новости
Ёсихидэ Суга избран новым лидером правящей партии Японии Ёсихидэ Суга избран новым лидером правящей партии Японии В ФРГ не исключают приостановку «Северного потока — 2» из-за ситуации с Навальным В ФРГ не исключают приостановку «Северного потока — 2» из-за ситуации с Навальным Эрдоган призвал Макрона «не связываться» с Турцией Эрдоган призвал Макрона «не связываться» с Турцией
В мире , Белоруссия в огне
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты подробности о больной раком Заворотнюк
Раскрыты подробности о больной раком Заворотнюк
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
Американцы в Сибири не улыбались
Американцы в Сибири не улыбались
Политолог: в Кремле уже нашли для Лукашенко замену
Политолог: в Кремле уже нашли для Лукашенко замену
Видео
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
00:03
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
00:42
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
Общество
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
01:03
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
00:06
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
Политика
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
01:09
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
Армия
Лукашенко покинул Белоруссию
00:06
Лукашенко покинул Белоруссию
В мире
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
01:06
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
Происшествия
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
01:24
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
Происшествия
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
00:57
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
Армия
Появилось видео огненного торнадо в США
03:10
Появилось видео огненного торнадо в США
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение