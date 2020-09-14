Узбекистан завладел миллионами дочери Каримова

Швейцария заявила о согласовании с Узбекистаном условий договора, по которым средства, изъятые в рамках расследования дела об отмывании денег в отношении старшей дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, будут возвращены среднеазиатскому государству, сообщается на официальном сайте федерального Совета швейцарского правительства.

Для того, чтобы это закрепить власти Швейцарии и Узбекистан подписали рамочный договор «о реституции конфискованных активов Узбекистану».

«Соглашение касается, с одной стороны, активов на сумму около $131 млн, уже окончательно конфискованных в рамках одного из уголовных производств в отношении Гульнары Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана, — говорится в сообщении. — С другой стороны, оно также касается любых других активов, которые могут быть окончательно конфискованы в будущем в рамках все еще продолжающегося уголовного разбирательства.

Соглашение устанавливает принципы и этапы реституции. Имущество используется на благо народа Узбекистана».

В 2012 году Генпрокуратура Швейцарии заморозила денежные счета в размере около 800 миллионов швейцарских франков в рамках уголовного производства в отношении Гульнары Каримовой. Из этой суммы названная часть в $131 млн была окончательно конфискована в 2019 году. Подписанное соглашение устанавливает рамки для возврата этих денег в Узбекистан, а именно процесс и принципы реституции.

Так, Узбекистан обязан обеспечить прозрачность и подотчетность, получаемых средств. Использовать эти активы можно только для улучшения условий жизни населения страны.

А инвестировать средства можно только в проекты, направленные на поддержку устойчивого развития (в соответствии с повесткой дня ООН на период до 2030 года и стратегией развития Узбекистана). Кроме того, власти государства должны обеспечить швейцарским коллегам механизм мониторинга, расходования средств, а также привлечь негосударственные субъекты в получение финансирования.

Вслед за рамочным соглашением в ближайшее время должны начаться переговоры по конкретным юридически обязательным соглашениям между Швейцарией и Узбекистаном. Остальные активы на сумму свыше 650 миллионов швейцарских франков (около $715 млн) пока останутся замороженными в рамках продолжающегося следствия в отношении Гульнары Каримовой.

В сфере надёжности и защиты капитала аналогов швейцарскому банку в мире нет — это знак качества, который не требует подтверждения, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова . Репутация швейцарских банков строилась на безупречном исполнении банковских функций, но в данном случае она значительно дороже самого капитала, это и привлекает людей с определёнными финансовыми возможностями размещать деньги в этой стране, полагает Бодрова. В тоже время с 2009 года в Швейцарии действует стратегия по замораживанию, конфискации и возвращению незаконно приобретенных активов политически значимых лиц. Три года назад, в алогичном порядке Нигерия инициировала процесс реституции из Швейцарии $321 млн, украденных бывшим диктатором Сани Абача.

Помимо денег на счетах Каримовой власти Узбекистана также претендуют на возврат различных ценностей, обнаруженных на ее вилле в респектабельном районе Женевы.

По сообщениям местных СМИ, полиция Швейцарии нашла в доме дочери первого президента Узбекистана различные украшения и драгоценные камни на 38 миллионов франков ($42 млн). Кроме того, было обнаружено около 70 предметов искусства, среди них картины, предметы искусства и зодчества, и прочее. Устанавливается принадлежность этих объектов к национальному достоянию Узбекистана.

Сама Каримова сейчас находится на родине в заключении. В 2015 году она была признана виновной судом Узбекистана в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов. В декабре 2017 года по другому уголовному делу суд назначил ей наказание в виде заключения под стражу на 10 лет.

В феврале 2020 года адвокат Каримовой сообщил, что она готова вернуть государству $686 млн в обмен на освобождение и возможность выехать за границу.

В СМИ также сообщалось о различной недвижимости дочери первого президента Узбекистана. В частности, особняки, квартиры и пентхаусы в Женеве, Лондоне, Дубае, пригороде Парижа, и в России (в деревне Барвиха) на общую сумму $1,3 млрд Узбекистанские следователи оценивают суммарный ущерб от действий Каримовой, причиненный государству и гражданам в 1,2 трлн сумов ($1,6 млрд).

Россия также периодически сотрудничает с европейскими банками в делах о возврате средств граждан, полученных преступным путем. В 2015 году сообщалось, о блокировке прокуратурой Швейцарии 60 млн франков на счетах экс-министра сельского хозяйства России Елены Скрынник , а также 12 млн франков у ее бывшего заместителя Алексея Баженова. Позже заморозка была снята, по сообщению швейцарского издания Blick, из-за отсутствия сотрудничества с российской стороной.