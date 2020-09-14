Названа настоящая цель ВВС США в Черном море

Шесть бомбардировщиков B-52 ВВС США 22 августа пролетели через Арктику и устроили «сложный и опасный танец» с ПВО России . В Кремле заявили, что мощные радары Москвы засекли B-52 за сотни миль и, возможно, Пентагон хотел именно этого, пишет Forbes.

В материале отмечается, что B-52 использовались в качестве приманки как минимум в двух разведывательных операциях против российских войск в Черном море - 28 августа и 4 сентября. Когда российские истребители поднялись, чтобы бросить вызов B-52, самолеты-шпионы RC-135 пролетели поблизости, подхватывая и регистрируя электронные сигналы русских.

Тюрьмы переполнены, тысячи осужденных на воле

В Швеции отпустили на волю около 2700 осужденных преступников, так как тюрьмы оказались переполнены. Об этом сообщает SVT.

Из-за переполненных тюрем шведским властям пришлось увеличить срок, в течение которого осуждённые могут находиться на свободе после приговора, с 50 до 100 дней. В шведской Госслужбе исполнения наказаний заявили, что пока альтернатив увеличению срока нет.

США провоцируют ядерный пожар

Полеты американских бомбардировщиков в Черном море могут вызвать кризис, который приведет к «никому не нужной» ядерной войне. Как пишет The National Interest, участившиеся полеты B-52 у российских границ стали по-настоящему небезопасными.

Издание подчеркнуло, что вся операция США была намеренной провокацией с привлечением ядерных средств. Это способно привести к недопониманию, грозящему «крахом цивилизаций», «кошмаром времен холодной войны» и ядерным пожаром.

Почему Крым лишили воды

Украина в соответствии с международным гуманитарным правом не должна решать проблемы, возникающие на отобранной у нее территории. Как сообщает «Корреспондент», так в представительстве президента Украины объяснили отказ поставлять воду в Крым.

Украинские власти заявили, что Россия пытается с помощью давления склонить Украину к восстановлению водоснабжения. Киев же ссылается на статью 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, которая предусматривает, что государство, занявшее территорию, «обязано обеспечивать население продовольствием и медицинскими материалами через все доступные средства».

Американцев атаковали плотоядные бактерии

Представители органов здравоохранения Коннектикута предупредили местных жителей о череде госпитализаций, вызванных плотоядными бактериями из пролива Лонг-Айленд. Об этом сообщает New York Post.