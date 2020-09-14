Россия на очереди? В Израиле снова введут карантин 

С 18 сентября в Израиле снова введут ограничительные меры, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС. Предварительно карантин рассчитан на три недели.

Решение было принято правительством страны. При этом не все члены кабмина проголосовали за новые карантинные меры. В частности, министр строительства Яаков Лицман сложил с себя полномочия в знак протеста против новых ограничительных мер. Обсуждение инициативы продолжалось более 7 часов, в результате вопрос о введении ограничений был решен положительно.

С 18 сентября жителям Израиля будет запрещено отдаляться от места жительства более, чем на 500 метров. Бассейны, тренажерные залы, рестораны и гостиницы будут закрыты для посещения.

Журналисты напоминают, что карантин в Израиле действовал с середины марта по июнь. После снятия ограничительных мер эксперты зафиксировали рост заражений коронавирусной инфекцией по стране. За истекшие три месяца количество инфицированных в стране увеличилось в почти 30 раз и на момент 12 сентября составляло около 4000 больных.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого заявили, что в сентябре в Москве может начаться вторая волна заражения коронавирусной инфекцией. По мнению экспертов, уже к середине месяца число заболевших COVID-19 может вырасти на 15-20%.