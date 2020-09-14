Пока вы спали: Россия теряет главного союзника 

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Сербия отказалась от совместных с Белоруссией и Россией учений «Славянское братство 2020» всего за 24 часа до их начала. С чем связано охлаждение российско-сербских отношений, разбиралось хорватское издание Večernji list.

Министр обороны Александр Вулин пояснил, что Сербии пришлось на шесть месяцев отказаться от участия во всех войсковых учениях со своими партнерами под давлением Европейского Союза . Однако издание отмечает, что это решение стало еще одним примером резкого охлаждения отношений с Москвой.

Журналисты отмечают, что в сербской внешней политике сейчас царит «настоящий хаос», так как страна имела тесные отношения с Белоруссией, а сейчас выступила против режима президента Александра Лукашенко . Также Сербия в Вашингтоне подписала договор о нормализации экономических отношений с Косово, обязавшись диверсифицировать свои источники энергоносителей, что «вероятно, еще больше разозлило Кремль».

Министерством транспорта России подготовлен проект изменений правил дорожного движения, касающихся и средств индивидуальной мобильности, к которым авторы относят электросамокаты, моноколеса, сегвеи, скейтборды, роликовые коньки и т.д. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, в законопроекте отмечается, что дети в возрасте до семи лет смогут использовать СИМ только в сопровождении взрослых на тротуарах и пешеходных дорожках. С 14 лет можно будет выехать на обочину дороги, если тротуаров нет. При этом у средства передвижения должны быть тормоза, фонарь и катафоты. Ограничивается и скорость движения — до 60 км/ч по дороге и 20 км/ч по тротуару.

Проект также предусматривает новые правила тонировки машин, скоростные ограничения для автобусов и оговаривает ряд изменений в знаках дорожного движения.

Туроператоры предрекли рост цен на курортах России

Узкая география полетов и закрытие ряда традиционных направлений привело к резкому падению спроса на отдых за рубежом. При этом российским курортам удалось сохранить повышенный интерес туристов и можно ожидать роста цен. Об этом «Коммерсанту» заявили туроператоры.

По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, спрос на осенние туры внутри страны начал активно расти. Такая тенденция позволит поднять стоимость проживания на 8–10% относительно аналогичного периода прошлого года. В высоком ценовом сегменте рост окажется более выраженным — около 20%, уверен он.

Украинские эксперты прогнозируют, что в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко президент России Владимир Путин может вынудить его оставить Украину без белорусских военных тягачей. Об этом пишет «Свободная пресса».

По данным издания, Украина уже давно самостоятельно не производит ряд коплекующих для военных тягачей и тяжелых грузовиков, черпая все необходимое в соседней Белоруссии. При этом, если поставки прекратятся, то это поставит под угрозу как пополнение ВСУ новым грузовым автотранспортом, так и ракетные программы. В частности, производство только что принятого на вооружение противокорабельного ракетного комплекса «Нептун».

Средняя Азия занимает важное место в китайской внешней политике, играя ключевую роль в реализации проекта «Один пояс, один путь». При этом Россия сохраняет в регионе доминирующие позиции в сфере безопасности, культуры и экономики, что в итоге может привести к столкновению интересов двух стран. Об этом пишет издание Advance, перевод статьи которого сделало ИноСМИ.