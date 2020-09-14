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Лукашенко поблагодарил Путина за порядочность 

РИА Новости и ещё 10 1 час назад
Лукашенко поблагодарил Путина
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского лидера Владимира Путина и всех россиян за поддержку республики после президентских выборов.

"Прежде всего, хочу вас поблагодарить… Поблагодарить за то, не за то, что мы исполняем договоры, это естественно. Вы поступили очень порядочно, по-человечески. Поэтому я лично вас благодарю и всех россиян, всех тех, не буду их перечислять, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время", — заявил Лукашенко в ходе переговоров с российским президентом.

Встреча глав государств проходит в Сочи.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них — свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Комментарии
В мире , Политика , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Владимир Путин , МВД
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