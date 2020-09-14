Лукашенко поблагодарил Путина

"Прежде всего, хочу вас поблагодарить… Поблагодарить за то, не за то, что мы исполняем договоры, это естественно. Вы поступили очень порядочно, по-человечески. Поэтому я лично вас благодарю и всех россиян, всех тех, не буду их перечислять, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время", — заявил Лукашенко в ходе переговоров с российским президентом.