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Правительство Синдзо Абэ ушло в отставку 

ТАСС и ещё 13 41 минуту назад
Правительство Японии ушло в отставку
Фото: РИА Новости
Правительство премьер-министра Японии Синдзо Абэ в среду в полном составе ушло в отставку. Об этом сообщила канцелярия главы японского правительства.
В ближайшие часы парламент Японии проголосует за кандидатуру нового премьер-министра. Им должен стать новый председатель правящей в стране Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга. После этого Суга объявит состав своего нового правительства.
Ожидается, что большинство ключевых постов останутся за министрами, входившими в состав последнего правительства Синдзо Абэ. В частности, сохранят свои портфели министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, министр финансов Таро Асо, министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуёси Акаба, а также министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото и министр по восстановлению экономики страны Ясутоси Нисимура. Переназначение получит и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма, который в правительстве отвечает за развитие экономических связей с Россией.
В то же время министр обороны Таро Коно покинет свой пост в ходе предстоящих перестановок, а его место займет Нобуо Киси — младший брат Синдзо Абэ, который ранее был заместителем министра иностранных дел. Коно должны были назначить министром по административным делам и коммуникациям, однако в конечном итоге было принято решение дать ему пост госминистра, ответственного за проведение реформ госслужбы.
Синдзо Абэ 28 августа заявил, что хочет уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. У него обострился язвенный колит, из-за которого ему также пришлось покинуть пост премьера в 2007 году. При этом Абэ подчеркнул, что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту, пока не будет выбран кандидат ему на замену.
На прошедшем в понедельник в Токио съезде правящей Либерально-демократической партии абсолютным большинством голосов ее новым председателем был избран Ёсихидэ Суга, неизменно занимавший пост генерального секретаря кабинета министров в правительствах Абэ с 2012 года. Согласно партийному уставу, он будет занимать этот пост до конца сентября 2021 года, когда истечет срок подавшего в отставку Абэ. После этого пройдут новые выборы председателя — уже на стандартный трехлетний срок.
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Комментарии 2
В мире , Азия , Синдзо Абэ , ЛДПР , Япония
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