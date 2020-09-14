У Вайнштейна могут отобрать Орден Британской империи

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Продюсер Харви Вайнштейн может лишиться Ордена Британской империи после заседания комитета по отобранию наград, который должен собраться 18 сентября.

Как сообщает The Sun, комитет соберется в связи с обвинениями, выдвинутыми в адрес продюсера, сейчас отбывающего 23-летний тюремный срок за преступления сексуального характера.

Орден Британской империи Харви Вайнштейну вручили в 2004 году за заслуги перед британским кинематографом.

В 2017 году сразу несколько актрис обвинили Харви Вайнштейна в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Вскоре с аналогичными обвинениями к ним присоединились еще около 80 работниц киноиндустрии.