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У Харви Вайнштейна могут отобрать Орден Британской империи 

Газета.Ru 1 час назад
У Вайнштейна могут отобрать Орден Британской империи
Фото: Газета.Ru
Продюсер Харви Вайнштейн может лишиться Ордена Британской империи после заседания комитета по отобранию наград, который должен собраться 18 сентября.
Как сообщает The Sun, комитет соберется в связи с обвинениями, выдвинутыми в адрес продюсера, сейчас отбывающего 23-летний тюремный срок за преступления сексуального характера.
Орден Британской империи Харви Вайнштейну вручили в 2004 году за заслуги перед британским кинематографом.
В 2017 году сразу несколько актрис обвинили Харви Вайнштейна в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Вскоре с аналогичными обвинениями к ним присоединились еще около 80 работниц киноиндустрии.
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