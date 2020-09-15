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National Interest рассказал о «ночном кошмаре» США в Арктике 

РИА Новости 35 минут назад
NI рассказал о «ночном кошмаре» США в Арктике
Фото: Никита Кузнецов
Перспектива совместного российско-китайского вызова интересам США в Арктике является "ночным кошмаром", противостоять которому Вашингтон совершенно не готов. Такое мнение выразил эксперт журнала The National Interest Майкл Лайонс.

"Арктика — это регион, на который американские политики редко обращают внимание, но который играет ключевую роль в политике мировых держав", — написал автор.

По его словам, из-за изменения климата в регионе открываются новые экономические возможности, и крупные мировые державы все чаще заявляют о своем намерении в нем доминировать.

"К несчастью для американских стратегов, Вашингтон сильно отстает от своих соперников", — посетовал Лайонс.

Он напомнил, что в распоряжении Береговой охраны США, как и у Китая, есть всего два ледокола, в то время как у российского флота есть как минимум 40 таких судов, а к 2035 году будет на 13 атомных ледоколов больше.
Эксперт отметил, что в 2018 году Китай провозгласил себя околоарктическим государством и начал готовиться к реализации своей инициативы "Полярный Шелковый путь". По его мнению, уже сейчас очевидно, что Пекин, получив статус обозревателя в Арктическом совете и сотрудничая с Россией в регионе, продемонстрировал решительное стремление стать важным игроком в "относительно эксклюзивной" игре.

"Противостояние в Арктике такому противнику, как Россия, влечет за собой целый ряд вызовов, однако перспектива совместного российско-китайского вызова интересам Соединенных Штатов в Арктике — это потенциальный техно-триллер и ночной кошмар, противостоять которому Америка совершенно не готова", — подчеркнул Лайонс.

Он добавил, что Арктика — это не только "потенциальный коридор для стратегического соперничества" и не только "потенциальная площадка для расширенного соперничества между крупными державами".

"Эта игра уже началась, и американские политики отстают от своих коллег из других стран в реакции на эту угрозу", — заключил эксперт.

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В мире , The National Interest , США
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