NI рассказал о «ночном кошмаре» США в Арктике

Перспектива совместного российско-китайского вызова интересам США в Арктике является "ночным кошмаром", противостоять которому Вашингтон совершенно не готов. Такое мнение выразил эксперт журнала The National Interest Майкл Лайонс.

"Арктика — это регион, на который американские политики редко обращают внимание, но который играет ключевую роль в политике мировых держав", — написал автор.

По его словам, из-за изменения климата в регионе открываются новые экономические возможности, и крупные мировые державы все чаще заявляют о своем намерении в нем доминировать.

"К несчастью для американских стратегов, Вашингтон сильно отстает от своих соперников", — посетовал Лайонс.

Он напомнил, что в распоряжении Береговой охраны США, как и у Китая, есть всего два ледокола, в то время как у российского флота есть как минимум 40 таких судов, а к 2035 году будет на 13 атомных ледоколов больше.

Эксперт отметил, что в 2018 году Китай провозгласил себя околоарктическим государством и начал готовиться к реализации своей инициативы "Полярный Шелковый путь". По его мнению, уже сейчас очевидно, что Пекин, получив статус обозревателя в Арктическом совете и сотрудничая с Россией в регионе, продемонстрировал решительное стремление стать важным игроком в "относительно эксклюзивной" игре.

"Противостояние в Арктике такому противнику, как Россия, влечет за собой целый ряд вызовов, однако перспектива совместного российско-китайского вызова интересам Соединенных Штатов в Арктике — это потенциальный техно-триллер и ночной кошмар, противостоять которому Америка совершенно не готова", — подчеркнул Лайонс.

Он добавил, что Арктика — это не только "потенциальный коридор для стратегического соперничества" и не только "потенциальная площадка для расширенного соперничества между крупными державами".