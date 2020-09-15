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ОАЭ и Бахрейн признали Израиль в Вашингтоне 

News.ru и ещё 23 1 час назад
ОАЭ и Бахрейн признали Израиль в Вашингтоне
Фото: Chris Kleponis/Global Look Press
ОАЭ и Бахрейн подписали в Вашингтоне исторические соглашения о признании Израиля и нормализации отношений с еврейским государством.
Как сообщает ТАСС, в столице США прошла торжественная церемония в которой приняли участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни. Отмечается, что до сих пор Израиль признавали только две арабские страны (Египет и Иордания).
Согласно договорённостям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан.
Как писал NEWS.ru, глава США Дональд Трамп заявил о нормализации отношений между Бахрейном и Израилем. По предварительной информации, Бахрейн и Израиль планируют установить дипломатические отношения. На следующей неделе США посетит наследный принц Бахрейна Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халиф.
В середине августа 2020 года президент США Дональд Трамп проинформировал, что Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации двусторонних отношений. Из сделки вытекает, что Израиль приостанавливает принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения, расположенные на Западном берегу реки Иордан. Также стороны продолжат прилагать усилия в вопросе урегулирования конфликта Палестины и Израиля и сотрудничать в разработке вакцины от коронавируса.
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В мире , Биньямин Нетаньяху , Дональд Трамп , МИД , Бахрейн , Израиль , ОАЭ
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