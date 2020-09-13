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КС оппозиции Белоруссии призвал силовиков снять маски 

Газета.Ru и ещё 1 46 минут назад
Силовикам Белоруссии выдвинули требование
Фото: ТАСС
Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии осудил применение силы правоохранительными органами и выступил за то, чтобы силовики сняли маски и не прятали лица, передает РИА "Новости".
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В заявлении КС оппозиции говорится, что они разделяют боль и негодование белорусов, подвергнутых насилию во время протестов. Притом они называют митинги мирными акциями и отмечают, что люди могут мирно выражать свое мнение на собраниях и митингах согласно ст. 33 и 35 конституции Белоруссии.

"Мы также выступаем против того, что представители силовых структур совершают насилие анонимно: в гражданской одежде, в масках, без знаков ведомственной принадлежности. Такие действия не только нарушают законодательство, но способствуют разгулу произвола и вседозволенности", — подчеркивается в тексте.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , МВД , РИА Новости
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