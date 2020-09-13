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Временное правительство Ливии подало в отставку 

Газета.Ru и ещё 2 56 минут назад
Временное правительство Ливии подало в отставку
Фото: Lenta.ru
Временное правительство Ливии, которое заседает на востоке страны, подало в отставку. Об этом говорится в соответствующем заявлении, передает РИА Новости.
Как сообщается в документе, глава парламента Агила Салех и руководитель временного правительства Абдалла ат-Тани 13 сентября провели срочную встречу. На ней политики обсудили возможности по улучшению условий жизни в стране. Падение уровня жизни спровоцировало акции протеста, которые проходили в последние несколько дней.
Отмечается, что прошение об отставке будет рассмотрено палатой представителей.
С 2011 года в стране сложилась ситуация двоевластия, начавшаяся после убийства правившего с 1969 года Муаммара Каддафи. На востоке Ливии заседает парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара. Еще одной крупной политической силой в стране является правительство национального согласия (ПНС) Ливии, контролирующее Триполи и территории на западе страны.
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Комментарии
В мире , Африка , Муаммар Каддафи , РИА Новости , Ливия
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