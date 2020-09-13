Временное правительство Ливии подало в отставку 

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Временное правительство Ливии , которое заседает на востоке страны, подало в отставку. Об этом говорится в соответствующем заявлении, передает РИА Новости.

Как сообщается в документе, глава парламента Агила Салех и руководитель временного правительства Абдалла ат-Тани 13 сентября провели срочную встречу. На ней политики обсудили возможности по улучшению условий жизни в стране. Падение уровня жизни спровоцировало акции протеста, которые проходили в последние несколько дней.

Отмечается, что прошение об отставке будет рассмотрено палатой представителей.