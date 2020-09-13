Потерю Крыма оценили в гривнах

Заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мам заявил, что так называемая «аннексия» Крыма нанесла «незалежной» около триллиона гривен ущерба. Об этом пишут украинские СМИ.

По его словам, это предварительные подсчеты. При этом он отметил, что это не окончательная цифра ведь «агрессия РФ продолжается». При этом он отметил, что на Украине ведется почти 200 уголовных производств.

«Это такие глобальные, резонансные дела, вроде захвата Крыма и развязывания войны в Донбассе; взятие в плен украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018; дело рейса MH17; Иловайская и Дебальцевская трагедии 2014 и 2015 соответственно», — рассуждает замгенпрокурора.

Напомним, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года в результате референдума. Однако некоторые украинские политики до сих пор не могут смириться с этим фактом.