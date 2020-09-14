Японии прошли выборы председателя правящей партии. С большим отрывом победу одержал Ёсихидэ Суга. Ожидается, что он будет назначен новым премьер-министром. Однако автор статьи не питает иллюзий по поводу его правления. Сопротивляться «неуступчивой и агрессивной» России Суге будет сложно, пишет он.

Главные проблемы будут концентрироваться в области внешней политики. Она станет настоящей ахиллесовой пятой премьер-министра Суги, не имеющего никакого дипломатического опыта

Сейчас можно ожидать ослабления внешней политики Японии. У Суги дипломатического опыта нет. Он не обладает харизмой и склонностью к личным связям с мировыми лидерами, как Абэ.

Можно прогнозировать более острое давление на Японию со стороны США по всем направлениям — торговые споры, военно-политическое сотрудничество, военные базы, Китай , международное экономическое сотрудничество и т.д. Сопротивляться Суга не сможет. Большой вопрос состоит в том, как поставит себя Суга на предстоящем саммите G7? Скорее всего, Япония потеряет часть своего мирового имиджа.

Возможен серьезный откат в отношениях Японии с Китаем.

Перед Сугой стоит тяжелейшая задача — выстраивание отношений с Америкой после выборов. Для него оба выбора для него тяжелы — и Трамп, и Байден.

Скорее всего, осложнятся отношения Японии с Южной Кореей. У Японии резко сузятся возможности для достижения с Кореей компромиссных решений по торгово-экономическим спорам и сложному военно-историческому наследию. Антияпонские настроения в Корее будут нарастать.

Тяжелое будущее ожидает японско-российские отношения. «Многовекторный» запал Абэ иссяк. Осталось глухое противостояние сторон по территориальной проблеме. Изменения в российской Конституции делают Россию более неуступчивой и агрессивной. Ожидать компромиссов нельзя. Россия активизирует «русификацию» и милитаризацию «северных островов». В мирных переговорах продвижения ожидать не следует.

На Ближнем Востоке Япония, скорее всего, будет следовать в фарватере Америки. Ее позиции ослабнут. Видимо, ослабятся и ее особые «миротворческие» отношения с Ираном, что будет плохо для японских интересов на Ближнем Востоке.

В настоящее время в нынешней геополитической обстановке Японии следовало бы обратить внимание на укрепление отношений с Европой. Это и торговое соглашение, и разного рода другие проявления союзничества. Но насколько сможет это сделать Суга?

В целом проамериканский крен во внешней политике Японии усилится.

Нужно готовиться к «штормам» и непростым временам во внешней политике Японии. Стать премьером Суге сейчас легко. Но выработать сильную, адекватную, выгодную японским интересам внешнюю политику — сложно.

Ёити Масудзоэ — видный авторитетный японский политик. Член палаты советников парламента Японии (2001-2007; 2010-2014), министр здравоохранения, труда и социального обеспечения (2007— 2010), губернатор столичной префектуры Токио (2014-2016). Лидер «Японской партии реформ». Директор «Института политико-экономических исследований Масудзоэ». Пользуется высоким авторитетом в политических кругах страны. Автор многочисленных книг.