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Канцлер Курц: в Австрию пришла вторая волна пандемии

News.ruиещё 17
2 часа назад
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о резком росте темпов распространения коронавируса в стране и констатировал приход второй волны пандемии.
В Австрии заявили о начале второй волны коронавируса
Фото: photonews.at/Georges Schneider /Global Look Pressphotonews.at/Georges Schneider /Global Look Press
Две недели назад было около 350 новых случаев заражения в сутки, вчера было более 850. Особенно драматичная ситуация складывается в Вене, где было отмечено 50% всех новых инфицированных в Австрии, — цитирует канцлера Austria Presse Agentur.
Курц выразил опасение, что скоро страна достигнет отметки в тысячу заболевших за сутки. Глава государства призвал всех граждан к неукоснительному соблюдению санитарных правил. Он спрогнозировал «трудную осень и зиму» для Австрии, отметив, что справиться с проблемами помогут дисциплина и внимание.
За всё время пандемии в Австрии выявлено 33 159 случаев COVID-19, от инфекции и связанных с ней осложнений скончались 756 человек.
Ранее о приходе второй волны коронавируса объявили власти Грузии, передавал NEWS.ru.
В мире,Себастьян Курц,Австрия,Вена,
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