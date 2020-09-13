В Австрии заявили о начале второй волны коронавируса

Курц выразил опасение, что скоро страна достигнет отметки в тысячу заболевших за сутки. Глава государства призвал всех граждан к неукоснительному соблюдению санитарных правил. Он спрогнозировал «трудную осень и зиму» для Австрии, отметив, что справиться с проблемами помогут дисциплина и внимание.