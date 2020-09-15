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В предвыборной рекламе Трампа использовались изображения российских самолетов 

Газета.Ru и ещё 7 37 минут назад
В предвыборной рекламе Трампа показали МиГ-29
Фото: politico.com
В недавней рекламе предвыборной кампании президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, призывающей к поддержке американских военных, были использованы фотографии истребителей и оружия российского производства, передает Politico со ссылкой на экспертов.
Призыв на картинке гласит: "Поддержи наши войска".

"Это определенно МиГ-29. Я рад видеть, что они поддерживают наши войска", — заявил изданию Пьер Спрей, который помогал проектировать самолеты F-16 и A-10 для ВВС США.

Руслан Пухов из Центра анализа стратегий и технологий в Москве также подтвердил Politico, что самолеты являются российскими МиГ-29. Более того, он заметил, что солдат на крайнем правом фланге несет штурмовую винтовку АК-74.
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В мире , Армия , Другое , Оружие , США , Руслан Пухов , Дональд Трамп , Центр анализа стратегий и технологий
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