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СМИ: вакцина от коронавируса вызвала побочную реакцию 

Свободная пресса и ещё 11 1 час назад
В США испытания вакцины от коронавируса временно остановлены. Речь идет от вакцине, которую разрабатывает компания AstraZeneca и Оксфордский университет.
Как сообщает Лента.ру, у одной из пациенток возникла побочная реакция. Тестирование на эффективность и безопасность препарата приостановили, чтобы проанализировать данные о побочных эффектах.
В то же время в Великобритании и Бразилии испытания вакцины возобновили.
Ранее "СП" писала, что стало известно, что первая партия вакцины от коронавируса в России «Sputnik V» выпущена в гражданский оборот.
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В мире , Видео , США
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