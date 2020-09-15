Все новости на карте

США испытания вакцины от коронавируса временно остановлены. Речь идет от вакцине, которую разрабатывает компания AstraZeneca и Оксфордский университет.

Как сообщает Лента.ру, у одной из пациенток возникла побочная реакция. Тестирование на эффективность и безопасность препарата приостановили, чтобы проанализировать данные о побочных эффектах.

В то же время в Великобритании и Бразилии испытания вакцины возобновили.

Ранее "СП" писала, что стало известно, что первая партия вакцины от коронавируса в России «Sputnik V» выпущена в гражданский оборот.