Советский хит 80-х «Хочу перемен» стал боевой песнью на улицах Минска . Однако шведский автор уверен, что песня эта - неполитическая. Со всей осведомленностью европейского эксперта по России он объясняет согражданам смысл и значение песни.

Советский хит 80-х «Хочу перемен» стал боевой песнью на улицах Минска. Но ее автор — пожалуй, ярчайшая звезда советского рока Виктор Цой — даже не подозревал, что его песня станет политической.

Скоро пойдет второй месяц многотысячных протестов против Александра Лукашенко и его режима.

Демонстранты одеваются в красное и белое, скандируют лозунги и распевают советский шлягер 33-летней давности.

Песня называется «Хочу перемен», а написал ее Виктор Цой, вокалист культовой группы «Кино».

Советский ответ «Битлз»

Группа появилась на свет в начале 80-х.

Рок-музыка в СССР была практически под запретом, поэтому свои ранние песни группа выпускала на самописных кассетах, а концерты играла тайно и без огласки. Они выступали в квартирах или в котельной, где Цой работал.

Но популярность «Кино» лишь росла.

«Песни были простые. О молодости, влюбленности, поиске девушек, о встречах и расставаниях. Эволюцию Цоя как автора можно сравнить с «Битлз»: от песен вроде "She Loves you" они шли к текстам глубоким и сложным», — говорит Оке Циммерманн Бьерсбю (Åke Zimmermann Bjersby) преподаватель русского языка и заведующий кафедрой славянских языков Стокгольмского университета.

«Далек от политики»

Гласность и перестройка — их советский лидер Михаил Горбачев объявил в 1985 году — принесли цензурные послабления, и Виктор Цой получил возможность выступать более открыто.

Два года спустя, в 1987 году, вышел один из его лучших хитов — «Хочу перемен». Песня звучит в культовом криминальном фильме «Асса» и снискала огромную популярность.

Ее название в строгом советском государстве могло показаться крамольным, но «Хочу перемен» вряд писалась как бунтарская песня протеста, объясняет Оке Циммерманн Бьерсбю.

«Определенно нет. Люди, его знавшие, говорили, что Цой был человек, далекий от политики. Эта песня о переменах внутренних, а не о политических».

Погиб в 28 лет

К концу 80-х «Кино» добилось всенародной популярности, и легендарный статус Цоя не испарился даже после его гибели в автокатастрофе в 1990 году.

Поклонники до сих пор совершают паломничество к его могиле в Санкт-Петербурге, а в Москве есть так называемая «стена Виктора Цоя», где люди пишут тексты песен и расклеивают портреты своего кумира.

Этой осенью исполняется 30 лет со дня смерти Цоя, и трое оставшихся участников «Кино» планируют почтить его память несколькими концертами.

То, что песню «Хочу перемен» сперва подхватили демонстранты во время протестов против Владимира Путина , а теперь и в Белоруссии, говорит больше о художественных достоинствах Цоя, чем о его мнениях, считает Оке Циммерманн Бьерсбю.