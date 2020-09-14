Зато крабы растут: Трамп возвысил отрицателя потепления 

Американский ученый, известный свои отрицанием глобального потепления и причин, его вызывающих, назначен на высокую должность. Эксперты опасаются, что это может стать продолжением политики Трампа по игнорированию воздействия промышленности на изменение климата.

Американские авторитетные СМИ обсуждают громкое назначение, на которое обратили внимание в научном мире. Речь идет о профессоре Университета штата Делавэр Дэвиде Легейтсе, который получил высокую должность в NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США ) — федеральном ведомстве в структуре Министерства торговли США.

Легейтс известен своими взглядами, идущими вразрез с принятыми большинством ученых представлениями о глобальном потеплении и причинах, его вызывающими.

Сам Легейтс подтвердил изданию NPR свое назначение на пост замглавы ведомства по вопросам наблюдения и прогнозов. Это означает, что отныне он будет докладывать напрямую директору Нилу Джейкобсу, главе NOAA — организации, целиком отвечающей за политику правительства в области климата и прогнозов погоды, отмечают СМИ.

Пока ни представители NOAA, ни сам Легейтс не ответили на вопросы о новом функционале ученого, причинах его назначения и о вопросах, которыми он будет заниматься. Не дали комментариев и в Белом доме.

«Агентство (NOAA), которое курирует прогнозы, исследования климата и рыболовство, до этого момента продолжало свои климатические исследования, оставаясь без политического воздействия. В этом NOAA отличалось от Агентства по охране окружающей среды и научных агентств внутри Министерства внутренних дел, где администрация Трампа распустила или отодвинула ученых-климатологов, — пишет Washington Post.

Ученые выразили опасения, что назначение Легейтса говорит о желании администрации Трампа воздействовать на климатическую науку внутри агенства.

Легейтс известен использованием своего научного статуса для публичного оспаривания положений современной климатической науки. Его назначение произошло на фоне жарких дебатов в США об угрозе климатических изменений, особо подогретых в последнее время на фоне крупных лесных пожаров на западе страны и нескольких крупных ураганов, обрушившихся в последнее время на территорию США.

Легейтс имеет длинный послужной список из заявлений и статей, ставящих под сомнение опасность глобального потепления и его причины.

Так, в 2007 году от был одним из авторов исследования, которое оспорило прошлые работы о роли глобального потепления в уничтожении мест обитания белых медведей в Арктике.

По данным сми, исследование частично финансировалось корпорацией Koch Industries, занимающейся переработкой нефти и химическим производством.

В том же году Рут Энн Миннер, губернатор штата Делавэр, написала Легейтсу письмо, выразив озабоченность его высказываниями о климате, учитывая, что в то время он занимал пост главного киматолога штата. «Ваши взгляды на изменение климата, насколько я их воспринимаю, не соответствуют взглядам моей администрации… В свете моей позиции и смуты, окружающей вашу роль в штате, я приказываю вам все подобные заявления об этом и о государственной политике делать от своего лица или университета Делавэра, а не как климатолога штата», — написала она. Легейтс тогда остался на своем посту и покинул его лишь в 2011 году.

Легейтс фигурировал в видео, продвигающем теорию о том, что причиной глобального потепления является Солнце. Выступая перед Сенатом в 2014 году Легейтс утверждал, что в отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН (IPCC) ошибочно указывается, что человек виновен в потеплении.

СМИ припомнили, как на одной из конференций в 2018 году Легейтс заявил, что в потеплении нет ничего страшного, поскольку рост концентрации CO2 в океане ведет к увеличению размеров добываемых крабов.

«Вот такие крабы нам нужны», — сказал он под хохот присутствующих.

Легейтс аффилирован с Институтом Хартленда, исследовательским центром, который тратит средства на убеждение граждан США в том, что изменения климата не происходит, а публикуемые на тему потепления научные результаты недостоверны.

«У него есть несколько очень сильных работ, особенно в 90-е годы, в основном по гидрологии и осадкам, и он безусловно очень квалифицированный климатолог. В последние годы он критиковал не столько работы по климатическим изменениям и их причинам, сколько оценки влияния климатических изменений на среду и необходимость мер, связанных с этим. Я не думаю, что это назначение фундаментально скажется на работе американского климатического сообщества, заявил «Газете.Ru» Сергей Гулев, соавтор IV и V оценочных докладов IPCC, заведующий Лабораторией взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климата Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН . — Да и Легейтс, даже если бы хотел, не смог бы запретить что-то делать или писать — журналы ему не подвластны, да и руководство NSF, в значительной степени определяющее финансирование, тоже. Одним словом — это не такое уж ужасное назначение, как кажется, он профессиональный ученый».

По словам Майкла Манна, профессора Университета Пенсильвании, Легейтс всю свою научную карьеру «искажал науку о климате, выступая адвокатом загрязнителей, приуменьшая и отвергая воздействие от изменений климата».