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Будущий премьер Японии высказался на тему Курил 

RT на русском и ещё 17 51 минуту назад
Будущий премьер Японии высказался на тему Курил
Фото: РИА Новости
Япония продолжит вести консультации с Россией по поводу мирного договора и принадлежности островов южной части Курил, заявил новый лидер правящей Либерально-демократической партии, будущий премьер-министр Ёсихидэ Суга.

«Что касается северных территорий (российские южные Курильские острова. — RT), то мы будем продолжать переговоры для того, чтобы прояснить принадлежность всех четырёх островов», — цитирует политика ТАСС.

Он отметил, что уходящему в отставку с поста главы правительства Синдзо Абэ удалось развить личные доверительные отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Москва неоднократно подчёркивала, что российский суверенитет над данными территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, неоспорим.
На прошедшем в понедельник, 14 сентября, в Токио съезде Суга был избран новым председателем правящей партии. 16 сентября его утвердят в должности премьера.
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В мире , Азия , Политика , Синдзо Абэ , Владимир Путин , ЛДПР , ИТАР-ТАСС , Япония
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