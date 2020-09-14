Чехию захлестывает вторая волна эпидемии COVID-19, и доступных мощностей медицинских учреждений может не хватить для госпитализации всех зараженных с тяжелыми признаками заболевания. Об этом заявил в воскресенье, 13 сентября, уполномоченный чешского правительства по вопросам науки и исследований Роман Прымула во время выступления по Чешскому телевидению.

— Вторая волна пандемии уже здесь. Мы можем говорить о ней. Вторая волна началась в Чехии, — сказал он.

В стране каждый день увеличивается суточный показатель новых случаев заражения коронавирусом. Темпы распространения COVID-19 стали одними из наиболее высоких среди европейских стран.

По словам Прымулы, в настоящий момент для властей является главным остановить резкий рост числа зараженных. В противном случае уже примерно через 1,5 месяца в Чехии будет не хватать койко-мест для больных с осложнениями, которые вызывает вирус. Он также считает возможным восстановить удаленное обучение в вузах, а в школах нужно обязать учеников не снимать медицинские маски.

Рекордный прирост числа инфицированных COVID-19 зафиксирован в Чехии в воскресенье, 13 сентября. За прошедшие сутки в стране выявлено 1541 заразившийся.

В Чехии, население которой составляет почти 10,7 миллиона человек, общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии достигло 35 401 человека, скончались 453 пациента, 21 209 граждан выздоровели.