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Белорусские силовики задержали около 30 участниц демонстрации в Минске

ТАССиещё 1
7 минут назад
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали около 30 участниц акции протеста, которую белорусская оппозиция призвала провести в субботу на площади Свободы в центре Минска.
Как передает корреспондент ТАСС с места событий, участницы демонстрации начали в субботу собираться на площади Свободы по призыву оппозиции, которая обещала провести "самый громкий и массовый женский марш". Накануне организаторы рекомендовали участницам брать с собой "фотографии и плакаты в поддержку всех репрессированных белорусок" и громко кричать их имена, сопровождая шествие "любыми звуковыми эффектами".
На площади собрались около 200 человек. У некоторых женщин на плечи были накинуты бело-красно-белые флаги. Сначала милиция не вмешивалась в происходящие, но ее сотрудники предупреждали собравшихся о незаконности участия в акции и просили разойтись. У находящихся на площади журналистов проверяли наличие аккредитации.
Позднее милиция начала задержания участниц демонстрации. Милиция задержала около трех десятков манифестанток, которых увезли в автозаках. После этого основная часть протестующих покинула площадь Свободы. Однако вскоре на площадь подошла новая колонна с бело-красно-белыми флагами белорусской оппозиции. Демонстрантки бьют в сковородки, выкрикивают антиправительственные лозунги.
В мире,СНГ,Видео,Минск,Беларусь,
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