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Иранский КСИР пообещал отомстить Бахрейну за дружбу с Израилем 

Свободная пресса и ещё 1 1 час назад
КСИР пообещал отомстить Бахрейну
Фото: Reuters
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что королевство Бахрейн постигнет кара со стороны мусульман за нормализацию отношений с Израилем.

«Виновники этого предательства являются мишенью для гнева и жесткой мести со стороны исламской уммы, и в особенности шиитов Бахрейна», — говорится в сообщении КСИР.

В Тегеране считают, что нормализация отношений с Израилем является позорным актом.
Отметим, ранее сообщалось, что при посредничестве президента США Дональда Трампа королевство Бахрейн и Израиль договорились обменяться послами. В Иране назвали это решение постыдным, пишет Газета.ру.
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В мире , Дональд Трамп , Газета.Ru , Бахрейн , Израиль
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