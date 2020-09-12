КСИР пообещал отомстить Бахрейну

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что королевство Бахрейн постигнет кара со стороны мусульман за нормализацию отношений с Израилем.
«Виновники этого предательства являются мишенью для гнева и жесткой мести со стороны исламской уммы, и в особенности шиитов Бахрейна», — говорится в сообщении КСИР.
В Тегеране считают, что нормализация отношений с Израилем является позорным актом.
Отметим, ранее сообщалось, что при посредничестве президента США Дональда Трампа королевство Бахрейн и Израиль договорились обменяться послами. В Иране назвали это решение постыдным, пишет Газета.ру.